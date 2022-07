Peníze jsou „pro starý“, dnes se platí čtverečky a shluky číslic

Vzpomenete si, kdy, jak a kde jste poprvé poslali peníze bankovním převodem? Byla to složenka České pošty? Nebo ručně vyplněný papírový příkaz, který jste pak po vystání fronty na přepážce odevzdali bankovnímu úředníkovi či hodili do sběrného boxu?

Jednou z komunikovaných výhod služby má být to, že při přepisování čísla účtu se dělají chyby. Ty se mohou ale udělat i při přepisování telefonního čísla. „Předpokládáme, že velká většina lidí využívá aplikací v mobilu. V tom případě nebudou žádné číslo přepisovat, ale zvolí ho ve svém seznamu čísel uložených v telefonu,“ popisuje Tomáš Hládek z ČBA.

Do projektu se zatím přihlásilo devět bank. Mezi prvními, které platbu na kontakt (zřejmě na přelomu letošního a příštího roku) nabídnou, budou Air Bank, Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, pravděpodobně i Fio banka či Raiffeisenbank. V průběhu příštího roku se přidá Creditas.

„Nejde o platební metodu, kterou bychom aktivně doporučovali a preferovali, měla by spíše být využívána pouze ve chvíli, kdy náš klient nemá v danou chvíli jinou možnost, jak poslat malý obnos peněz člověku, kterého zná a který od něj platbu očekává,“ doplnila Dolejšová.

QR kód. Unikátně vytvořený čtvereček, ve kterém jsou zakódována různá data. V případě placení to jsou číslo účtu, částka, případně datum splatnosti, variabilní symbol apod.

Jako první si placení přes QR kód mohli v roce 2012 vyzkoušet lidé s účtem v Komerční bance. Poslední novinku v této oblasti představila tento měsíc Česká spořitelna, která umožňuje díky QR kódu vytvořenému v mobilní bankovní aplikaci vybírat peníze z bankomatu, aniž by se ho člověk musel dotknout.

Ten si obrázek uloží do galerie telefonu a při zadávání platby zvolí možnost QR kód. Pokud stojí vedle vás, může si jej ve svém mobilním bankovnictví rovnou načíst z obrazovky vašeho mobilu.

Pošlete peníze a… nic. Druhý den také nic. Když je zrovna víkend a peníze jste převáděli do jiné banky, může se jich příjemce dočkat až třetí nebo čtvrtý den. Podle zákona o platebním styku totiž může doručení standardní platby trvat až do konce následujícího pracovního dne.

„Pokud klient zadá běžný převod do poledne, platba dorazí na cílový účet ještě ten samý den. Pokud ho zadá odpoledne, lhůta je do konce následujícího pracovního dne. To ale platí pouze pro pracovní dny,“ upřesňuje za Fio banku její mluvčí Jakub Heřmánek.