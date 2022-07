Hypotéku online si v Česku každý nepořídí. Problém je v digitálním podpisu

Podat návrh na vklad do katastru se dá už přes 10 let elektronicky právě přes datovku. Problém je se smlouvou, kterou je třeba před podáním návrhu na vklad uzavřít. Tam je několik možností, jak se dopracovat k elektronické formě. Ani jedna se neobejde bez toho, že musíte někam fyzicky jít a uhradit nějaký poplatek.

Společnost Bankovní identita usiluje ve spolupráci s ČÚZK a ministerstvem vnitra o to, aby i bankovní identita šla v procesu převodu nemovitostí využít. „Po více než půl roce jednání jsme dospěli ke konsenzu a ministerstvo vnitra plánuje vydat takové upřesnění podmínek pro vydávání certifikátů, které by umožnilo vzdálené vydávání kvalifikovaného certifikátu i občanům s bankovní identitou,“ uvedl pro SZ Byznys šéf firmy Marek Růžička.

„Bankovní identita vymýšlí způsob, jak klientům bank zařídit jakýsi jednorázový ePodpis a s ním vytvořit elektronické listiny potřebné k hypotékám. Snažíme se jim vycházet vstříc, abychom dostávali elektronická podání v případě zástavních práv zajišťujících úvěry na bydlení,“ popsal předseda ČÚZK Karel Večeře. „Je to ale zase jen náhražka za plnohodnotné nástroje potřebné v digitálním světě. Těmi jsou eIdentita, uznávaný ePodpis a datová schránka. Pokud by tyto nástroje občané měli a uměli je používat, tak by nebyl problém provést v digitálním prostředí téměř cokoli,“ míní.

„Prakticky to znamená, že když se přihlásíte do takového systému třeba na Portálu občana s využitím elektronické občanky, tak ke smlouvě přidáte něco jako prohlášení, že je to váš elektronický podpis, a to prohlášení bude obsahovat vaši plnou identifikaci. Takže by měl na kupní smlouvě stačit jakýkoli elektronický podpis spojený s touto doložkou,“ vysvětluje Večeře. Zádrhel je podle něj v tom, že ministerstvo vnitra zatím takový systém, který by toto umožňoval, nepředstavilo.