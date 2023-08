Místa, kde lze platit pouze kartou. Nejsou rozhodně pro každého

Příkladem může být letošní festival Colours of Ostrava, který byl poprvé zcela bezhotovostní. V areálu bývalých hutí, dolů a železáren v Dolních Vítkovicích šlo platit pouze platebními kartami, telefony či hodinkami.

Foto: Colours of Ostrava

Další diskutérka upozorňuje na to, že když v zábavním parku Mirakulum spoléhala jen na karty, tak si pak nemohla koupit ani vodu, protože platební terminály měly výpadek, a diskutující Milan P. rovnou řekl, že akci raději vypustí. „Je fajn, že berete lidem možnost volby, to je teď moderní všude… jste světoví. O důvod víc, proč tuhle akci ignorovat,“ napsal organizátorům.

Gastronomické tržiště Manifesto je známé tím, že v něm nelze platit hotovostí. Dle zákona to není možné, takže organizátor umožňuje nakoupit za peníze vouchery. V praxi to však nefunguje. „Prodejci se často střídají, takže o tom nemusí být všichni informováni,“ vysvětluje Hollie Lin z Manifesta.

Hned u prvního stánku u vstupu do smíchovské pobočky Manifesta se ptám, zda si mohu za hotovost koupit něco (nabít kartu, náramek, získat voucher…), co mi umožní využívat služby centra i v případě, že nemám kartu. „Ne, nic takového tu není. Zde můžete platit jen kartou,“ odpovídá mi prodavačka.

Zkouším to u dalších šesti stánků a dostávám stejnou odpověď. „Ne. O ničem podobném nevím, bohužel zde skutečně můžete platit jen kartou. Podle mě to je škoda, protože když mi chce někdo dát peníze, je přece jedno, v jaké podobě je dává a docela hodně hostů se tomu diví a někteří odcházejí,“ vysvětluje prodavač, když s omluvou odmítá mou snahu zaplatit za jídlo hotově.

Manifesto hodlá v bezhotovostním byznysu díky silné pozitivní odezvě od zákazníků a prodejců pokračovat. „Ze stovek tisíc hostů ročně víme jen o několika z nich, kteří by měli o platby v hotovosti zájem,“ říká Hollie Linová, která má na starosti rozvoj podniku a zákazníky.

Další prodavač ve snaze omluvit, proč mi nemůže prodat limonádu za peníze, vysvětluje, že by dostal pokutu 10 tisíc korun.

Odpověď Hollie Linové na otázku, zda prodavači skutečně nesmí pod hrozbou sankce nikomu prodat nic v hotovosti, však prodavačovu verzi explicitně nepotvrzuje. „Fungujeme jako bezhotovostní zóna, v níž se pohybuje řada různých partnerů. Každý z obchodníků proto musí souhlasit s tím, že povede svůj byznys bezhotovostně, a fungovat to bude jen tehdy, když to budou dělat všichni,“ vysvětluje Linová.

Díky silné podpoře zákazníků a obchodních partnerů proto podle ní Manifesto ani neuvažuje o tom, že by na současném systému něco měnilo, a hodlá dál fungovat bez bankovek a mincí.

Radlická kulturní sportovna hotovost nechce. Na platby kartou upozorňuje cedule hned u vchodu do multikulturního centra.

Že si zde s hotovostí nikdo neškrtne, je zřejmé už u vchodu, kde visí cedule s nápisem, že na tomto místě lze platit jen kartou. Stánek s langoši, u kterého se tvoří fronta zákazníků, však naznačuje, že i v takto „drsném bezhotovostním světě“ si hotovost navzdory myšlence organizátorů proráží svou cestu a zákazníkům, kteří si nevšimli cedule „Payment by Card Only“ to vyhovuje.

„Tito lidé jsou mnohdy závislí na osobní dopravě. Například se léčí s onkologickým onemocněním a nemají od onkologa doporučeno cestovat MHD nebo jsou špatně pohybliví a cestování veřejnou dopravou pro ně představuje stres a riziko pádu. Nůžky mezi digitalizovanými a nedigitalizovanými občany se tím rozvírají a je to trápí,“ popisuje lékař Petr Kajzar, kterému se pacienti svěřují se svými problémy.

Na elektronické placení přecházejí i systémy veřejné dopravy. Kdo platí hotově, zaplatí ve Znojmě za jízdenku dvakrát víc než ten, kdo použije kartu. Podobně to funguje v Písku či v Ostravě, která v roce 2020 zrušila jednorázové papírové jízdenky a za hotovost lze pořídit pouze jízdenky kreditní. Ty jsou však pro krátké jízdy zbytečně drahé.

Výhodnější slevy mohou jen přes chytrý telefon využívat zákazníci některých řetězců, například obchodů Albert, platit výhradně kartou lze také na některých veřejných záchodcích, a dokonce v kině ve Žďáru nad Sázavou, kde je na vstupenky pouze bezhotovostní automat. Lístky za hotovost jsou dostupné jen v určitém čase v určité dny na vzdálených místech, takže kdo si vyjde neplánovaně bez karty do kina, musí jít zase domů.

Organizace IuRe, která kvůli ochraně osobních údajů bojuje za zachování analogového světa, poukazuje na to, že takovéto znevýhodňování analogových občanů je problematické a vede k vylučování části populace z plnohodnotného života.

„Společenský dopad může být výhledově takový, že lidé raději služby a místa, kde je upřednostňována platba kartou, vůbec nebudou využívat, aby nebyli za ty problémové a pomalé potížisty. To rozhodně není dobrá zpráva pro společenskou soudržnost a pro veřejný prostor, jehož principem je, že se na něm potkávají a účastní se ho všichni bez ohledu na to, jestli mají kartu nebo chytrý telefon,“ upozorňuje mluvčí organizace Hynek Trojánek.

Bezhotovostní festivaly jako Colours of Ostrava pod hlavičkou karetní společnosti Visa nebo pražský Metronom pod garancí Mastercard na sebe nabalují řadu dalších kulturních souputníků a jen letos v červenci se jich konalo téměř 50.

Pořádání bezhotovostních akcí má podle Trojánka důležitý kontext. „Festivaly jsou totiž jakási dočasná zóna, na které lze podobná řešení trénovat a vyzkoušet si, jak na ně lidé reagují. To, že si lidé „zvykli na bezhotovostní festivaly“, je pak ze strany karetních společností argumentem pro zavádění dalších bezhotovostních služeb v rámci PR aktivit,“ je přesvědčen mluvčí občanské iniciativy IuRe.

„Evidujeme však nárůst případů, kdy platba hotovostí buď vůbec není možná, či je zásadně ztížená. Problém totiž je, že tato řešení jsou zřizována hlavně kvůli tomu, aby byla v souladu s legislativou a aby se festivaly vyhnuly kritice. V praxi však takřka nefungují, protože o nich skoro nikdo neví,“ vysvětluje Trojánek to, na co v Manifestu narazil i SZ Byznys.

„Příslušnou novelou se zabývalo Ministerstvo financí, byla dokonce v Legislativním plánu vlády pro rok 2023. Podle našich informací se tomu však bohužel aktuálně nikdo nevěnuje. Je to přitom varianta, kterou ve svém usnesení z letošního února doporučil i Senát,“ dodává Jan Vobořil, výkonný ředitel a advokát IuRe.

Manifesto, RegioJet i Colours of Ostrava však zastávají názor, že by mělo být svobodným rozhodnutím každé firmy, zda chce, nebo nechce přijímat hotovost podobně, jako je jejím svobodným rozhodnutím to, zda přijímá, nebo nepřijímá karty.