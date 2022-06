Pojištění ztrácí hodnotu. Vozíčkáři, invalidé a pozůstalí můžou mít problém

Ceny rostou nejrychleji od roku 1993, v květnu se meziročně zvýšily o 16 procent, a to se promítá i do životního pojištění. Pokud se něco stane a pojišťovna bude muset vyplatit peníze, nemusely by původně nasmlouvané pojistné částky – sumy peněz, které dostanete vyplacené při pojistné události – stačit.