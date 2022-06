Univerzální bankomat narazil. Banky se o krabice na peníze zatím nepodělí

KB a MMB pak v otevřeném dopise vyzvaly ostatní banky, aby se k nim připojily. Komerční banka si také nechala zpracovat průzkum, z něhož vyplynulo, že dva a více bankomatů na jednom místě považují Češi za zbytečnost. Deklaruje to 39 procent z 1 050 respondentů. Téměř všichni oslovení (95 %) by pak chtěli, aby všechny bankomaty fungovaly stejně pro všechny uživatele bez ohledu na to, jaké bance patří.