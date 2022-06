Miliardář Tykač se Monety nevzdává. Může v ní získat až pětinový podíl

„Rozhodnutí PPF je game changer, který nás postavil do nové situace. Nemáme o tom zatím dokončenou vnitřní diskusi, potřebujeme to probrat. Neumím ale vyloučit žádnou variantu,“ řekl. „Vážně přemýšlíme o navýšení našeho podílu ke 20 procentům. Zvlášť v kontextu toho, že jsme před několika měsíci obdrželi souhlas ČNB se zvýšením přes 10 procent až právě ke 20 procentům,“ dodal Tykač.

Majitel těžařské a elektrárenské skupiny Sev.en Energy neskrývá, že ho stopka pro spojení Air Bank s Monetou nepříjemně překvapila.

„Ještě před dvěma měsíci jsem byl hluboce přesvědčen, že PPF svůj obchod dokončí. Jejich důvodům rozumím, dává mi smysl, jak PPF své rozhodnutí vysvětluje. Ale nás to postavilo do úplně nové situace. Spoléhali jsme, že budeme v Monetě finančním investorem s někým, kdo tam bude strategický investor,“ vysvětluje původní záměr.

Tykač se stále nevzdal myšlenky, že by se podílel na vytvoření silné české banky, nezávislé na západoevropských investorech a manažerech vyznávajících zásady ESG (tj. „udržitelná“ environmentální a sociální pravidla spojená s odpovědnou korporátní politikou). Dodržování ESG spočívá mimo jiné v odmítání financovat fosilní byznys, což se Tykače přímo týká.

Sev.en vlastní v Česku hnědouhelné lomy na Mostecku.

Majoritní vlastník skupiny Sev.en Energy, jejímž jádrem je někdejší Mostecká uhelná společnost.

Tykač už loni na podzim pro SZ Byznys popsal, proč ho bankovní projekt PPF oslovil natolik, že se do něj rozhodl sám investovat.

„Velké banky v Česku jsou takřka bez výjimky z Belgie, Francie, Rakouska. To jsou všechno protiuhelné země, ty banky mají silně protiuhelnou politiku, nechtějí financovat uhlí. Ono se to netýká jen uhlí. Banky odmítají financovat výrobu elektřiny, výrobu oceli. To za chvíli odmítnou financovat třeba výrobu cigaret, alkoholu, piva, cukru? Řeknou, že čokoláda se nemá dělat, protože dětem se po ní kazí zuby? Velké banky jsou v rukou západních vlastníků, já přiznávám těm vlastníkům právo vést autonomní politiku. Ale hrozně bych chtěl, aby vznikla silná česká banka, která bude financovat silný český průmysl,“ řekl Tykač loni v říjnu.