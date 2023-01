Pohrobek EET. Na některých účtenkách jsou stále kódy

Z dnešního pohledu je odhad naprosto přehnaný. Pokud by se třetí a čtvrtá vlna spustily letos, státní kasa by získala jen několik málo miliard a přínos by byl v podstatě nulový. Vývoj v dalších letech totiž ukázal strmý pokles plateb hotovostí a naopak nárůst bezhotovostních transakcí.

„Nejsem žádný obhájce EET, ale myslím si, že to pomohlo efektivnějšímu řízení a v mnohých případech to v restauracích nahradilo neefektivní tužku a papír,“ říká. Více gastronomů začalo využívat například „mobilního číšníka“, kdy se objednávka u hosta zadává rovnou do systému, aniž by se musela znovu ťukat do centrální pokladny. Využívané se staly také „Bony do kuchyně“, kdy se objednávka z placu ihned po objednání přenáší do kuchyně a personál nemusí v restauraci běhat či pokřikovat.