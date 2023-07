Češi žádají pojišťovny o proplacení storna, dokladů i kufrů z Řecka

Rozsáhlé lesní požáry mohou být nebezpečné, ale také umí dovolenou velice prodražit. A to zejména, pokud si vyžádají evakuaci či specifické lékařské úkony, které cestovní pojištění nekryje. Proto je velmi důležité vědět, co vše je v konkrétním produktu zahrnuto.

Na pojišťovnu Kooperativu se podle jejího mluvčího Milana Káni prozatím obrátily desítky klientů. „Naše asistenční služba jim pomáhá sehnat případné náhradní ubytování, dopravu nebo jim doporučuje postup při zničení cestovních dokladů. Rozhodli jsme se nad rámec pojistných podmínek hradit klientům z pojištění přerušení cesty náklady na náhradní dopravu do ČR do sjednaného limitu. Hradit můžeme klientům také zničená zavazadla, pokud je mají připojištěna,“ vysvětlil redakci SZ Byznys.

Ostatní záležitosti by měli klienti podle něj požadovat po své cestovní kanceláři, která by jim měla zajistit případnou evakuaci, náhradní ubytování a cestu zpět do Česka.

„V případě, že by se kvůli požáru nuceně prodloužil jejich pobyt, zdarma se automaticky prodlužuje cestovní pojištění až do doby návratu do Česka. Klienti, kteří mají vycestovat do oblastí, kde je aktuálně nařízená evakuace, a nedohodnou se s cestovní kanceláří na náhradním řešení, mohou uplatnit náhradu stornovacích poplatků z pojištění stornovacích poplatků,“ dodává.