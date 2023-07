Pozor na důležitá lejstra k důchodu. Zachrání vám tisíce korun

Proto je rozumné si zaevidované odpracované roky hlídat, ideálně v průběhu celé pracovní kariéry. Každý Čech je má zaznamenané v tzv. osobním listu důchodového pojištění. O ten si může každý jednou za rok požádat u ČSSZ. Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář . Výpis vám přijde do tří měsíců buď poštou, nebo do datové schránky.

Kdo najde ve výpisu nesrovnalosti, může si nechat chybějící dobu pojištění do evidence zpětně doplnit. Důkazy ale nebudou na úřadech nebo zaměstnavateli, ale na vás. Budete muset prokázat, kde a od kdy do kdy jste pracovali. Důležité „papíry“ si ale ne každý schovává.

Doba studia se od 1. ledna 2010 do důchodu nezapočítává. Z doby studia do roku 2009 může být započteno nejvýše šest let po dosažení věku 18 let. Prokazují se vysvědčením za jednotlivé roky studia, vysvědčením o absolutoriu či závěrečné zkoušce nebo výučním listem.