Sněmovna schválila dočasně snížení spotřební daně na naftu a benzin

Nižší potřební daň z pohonných hmot od června do konce září je jedním z vládnou navrhovaných řešení růstu cen pohonných hmot, stejně jako zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv a zrušení silniční daně pro část vozidel.

Podle Schillerové pomoc současné vlády se zdražováním pohonných hmot přichází pozdě. „Nakonec musela přistoupit k plošné pomoci v podobě snížení spotřebních daní. Stalo se tedy to, co jsme doporučovali celou dobu a nesmyslně dlouho byli tím pádem podnikatelé a firmy v nejistotě,“ říká Schillerová.

Havlíček naopak chce obnovit ještě další opatření, které u energií zavedla vláda Andreje Babiše, a to odpuštění nebo odložení poplatků za OZE. „V následujícím roce nebo dvou se tato platba zruší a budeme hledat jiné zdroje, například z modernizačního fondu, nebo posunem v čase, to znamená, že solární investoři o nic nepřijdou ve smyslu časovém, akorát se to posune,“ navrhuje Havlíček.

„Pomáhat musíme a chceme, ale těm, kteří to opravdu potřebují, ne plošně. Ne tak, jak to dělala předchozí vláda, což má důsledky v našem dluhu, který budou splácet další generace,“ říká poslanec Ondřej Výborný (TOP 09).

Podle šéfa hnutí SPD Tomia Okamury vláda Petra Fialy (ODS) neřeší problémy českých občanů. „Hnutí SPD samozřejmě podpoří všechny návrhy na snížení cen. To, že snižují ceny zhruba v průměru o korunu až 1,5 koruny na litr na čtyři měsíce, to je nedostatečné,“ říká Okamura.

Podle něj by měla vláda jít podobnou cestou jako zahraniční země. „Jasné snížení daní, třeba DPH či spotřební daně či zastropování cen, takže by občané skutečně poznali, že ke zlevnění dochází,“ dodává Okamura.

Jedním z nich je snížení spotřební daně z benzinu a nafty o 1,5 koruny na litr, dále zrušení povinného přimíchávání dražší biosložky do pohonných hmot a zrušení silniční daně pro podnikatelská vozidla do 12 tun a její snížení pro automobily nad tuto hmotnost. Zrušení povinného přimíchávání bionafty a biolihu do nafty a do benzinu by pak mohlo snížit cenu pohonných hmot až o dvě koruny za litr. Vláda má rovněž v plánu ohlídat marže prodejců.