Státní dluh překonal 3,1 bilionu, každý obyvatel „dluží“ 286 tisíc

„Nemyslím si, že v době vysoké inflace je vhodné se soustředit na ty absolutní částky, ona ta inflace za poslední tři roky dosáhla zhruba 30 procent, takže všechny ty absolutní částky by jenom na základě inflace měly poskočit poměrně zásadně. Ta meziroční čísla jsou vzájemně nesrovnatelná, protože za miliardu dnes si koupíme daleko méně, než jsme si koupili za miliardu před pěti nebo deseti lety,“ pokračuje Křeček s tím, že je zastánce toho, aby se dluh vyjadřoval právě vůči HDP.

„Česká republika patří k těm méně zadluženým zemím Evropské unie, ale přál bych si, abychom do budoucna byli schopni zastavit tyto nárůsty a abychom už v tom vyjádření vůči HDP do budoucna dokázali nenarůstat. To v tuhle chvíli zatím není reálné, protože i na příští roky se plánuje hospodaření se schodkem,“ uzavírá ekonom.