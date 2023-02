Rozpočet je na drogách, říká Hampl a vyzývá k činům. „Sešup bude rychlý“

Vysoká inflace a veřejné rozpočty jsou pro řadu ekonomů tématem číslo jedna. Vláda by v letošním roce měla hospodařit s rozpočtem, jehož schválený deficit je 295 miliard korun.

„Zlomově jsme se začali chovat v nových rozpočtech jinak v roce 2020 a nevíme, jak změnit ten trend nazpátek k makroekonomicky, měnově, fiskálně nudné zemi. To je ta největší bolest,“ uvedl Hampl v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Zrušení superhrubé mzdy byl i podle dalších expertů výrazný zásah do rozpočtu, který iniciovala vláda Andreje Babiše. Naopak nyní se v příjmové stránce řeší mimořádná daň z nadměrných zisků neboli windfall tax. „Jednorázové zdanění příjmů je špatně, z mého pohledu to bude muset řešit tato nebo budoucí vláda,“ říká Gregor.

Naopak by se podle něj měly řešit daně z nemovitostí, i když si současná vláda dala za cíl daně nezvedat. „Je potřeba pokračovat v diskuzi o nastavení tržních cen v nemovitostech, nebo alespoň nějaký valorizační mechanismus vnést do daně z nemovitosti,“ myslí si.

Vláda teď podle Hampla musí „léčit pacienta s těžkou závislostí na deficitech“, kterého zdědila po předchozím kabinetu Andreje Babiše (ANO). „Pacient si zvykl na to, že dostane dávku fiskální drogy, a když ji nemá, tak má abstinenční příznaky a chce zase. A projevuje se to potom politickým pnutím, a otázka je, zda začneme s náhradní metadonovou léčbou, což jsou reformní návrhy, nebo budeme v závislosti pokračovat. Můžeme ho léčit jako lékař, nebo jako dealer, který mu dá další dávku,“ popsal.

Podle něj ale „léčení“, ať už bude jakékoli, nebude populární u voličů, proto by vláda měla využít okamžiku. „Nechci nechat politickou elitu ukolébat se tím, že to ještě není tak zlé, protože z šestého nejmíň zadluženého státu jsme se posunuli na osmé místo, pak na desáté a ten sešup je potom rychlý a těžko se to zastavuje,“ říká Hampl.