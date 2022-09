Superlevné hypotéky jsou v nedohlednu, říká šéf největší banky

„Neočekávám, že by cena nějak dramaticky rostla. Myslím, že ze středně- a dlouhodobého pohledu bude lehce klesat,“ uvedl pro SZ Byznys.

Na dvě procenta, jak byli klienti v Česku dlouho zvyklí, se však sazba nedostane ještě roky. „V příštích letech ne. Myslím, že to ani není zdravé, peníze mají svou cenu. Ty sazby hypoték budou spíš někde nad třemi procenty,“ odhaduje Salomon.

V České spořitelně jsou, co se prodaných hypoték týká, za první půlrok zhruba na polovině loňských čísel. V rekordním roce Česká spořitelna prodala nejvíc hypoték z českých bank – celkem přes 38 tisíc za 122,7 miliardy korun.

„Můžeme předpokládat, že objem bude nižší. Zhruba poloviční objem by byl něco, co očekávám v meziročním srovnání, nedělal bych z toho drama. My se dnes pohybujeme zhruba na úrovni roku 2019, který vůbec nebyl špatný,“ uvedl Salomon pro SZ Byznys.