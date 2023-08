Tripartita bez verdiktu, teď záleží na koalici. Středula dává šanci benefitům

Zástupců zaměstnavatelů a odborářů jednali téměř dvě hodiny s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), premiérem Petrem Fialou (ODS) a dalšími ministry o možných změnách v konsolidačního balíčku. Konkrétní výsledek však ze schůze nevzešel, protože možné změny ve středu projedná pětikoalice.

„Dneska to nebylo o tom, že bychom si řekli, co ano, co ne, to bude na zítřejším jednání. Dnes jsme u jednotlivých návrhů vedli podrobnější debatu a argumentaci tak, abychom měli všechny podklady k tomu, až budeme v rámci vládní koalice rozhodovat,“ uvedl po jednání ministr Stanjura.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, věří, že některé návrhy odborů projdou. Chtějí například prosadit zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, které se týká zhruba tří milionů lidí, nebo úlevu u odborářských členských příspěvků.

„Určitě vidím největší možnost dohody kolem benefitů. Je to můj osobní pocit, tak to ministr neformuloval ani nijak nepotvrzoval, ale to je můj pocit z vyjádření dalších členů vlády. A věřím tomu, že to budou i další body,“ uvedl Středula.

Pozitivní signál vidí hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek v tom, že koalice si vyslechla argumenty a návrhy projedná. „V tuto chvíli nám nebylo nic naznačeno, nebyly definovány finální preference. My to vnímáme tak, že určitým kompromisům budou strany nakloněny a prosadíme některé požadavky,“ dodal Čížek.

Stanjura uvedl, že následující debata bude ještě komplikovaná, protože se na změnách musí shodnout všech pět koaličních stran.

Odboráři a zástupci zaměstnavatelů ještě před vládními prázdninami poslali pětikoalici seznam devíti požadavků. Mezi nimi bylo kromě zachování benefitů a úlevy pro odborářské příspěvky také administrativní zjednodušení dohod o provedení práce. Současný návrh by totiž podle nich přinesl přílišnou administrativní zátěž.

Úsporný balíček chce také zrušit osvobození metalurgických procesů od placení tzv. minerální daně, kdy tyto podniky nyní nemusejí hradit daň ze zemního plynu a dalších plynů. Na některé firmy by měla změna dopad v růstu nákladů o miliony Kč.

Navrhovaná opatření v konsolidačním balíčku by měla státnímu rozpočtu ušetřit 97,7 miliardy Kč během příštího roku. S rokem 2025 by pak mělo jít o 150,7 miliardy Kč. To má zajistit hlavně rušení daňových výjimek, škrtání dotací a omezení státních výdajů.

Stanjura dříve uvedl, že v balíčku nechce dělat výrazné změny. To by se však mohlo změnit právě v případě, pokud na jednání projdou některé z požadavků odborů či zaměstnavatelských svazů. „Samozřejmě to má dopad do konsolidace veřejných rozpočtů, ale v tomto případě mohou být ty pozitivní efekty vyšší,“ věří Středula.