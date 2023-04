Recese skončila, oznámilo Ministerstvo financí

„Vstávali jsme do slunečného rána a také v české ekonomice už vysvitlo sluníčko. Vývoj jde velmi pozitivním směrem,“ oznámil David Prušvic, ředitel odboru hospodářské politiky na Ministerstvu financí.

Expert ministra Zbyňka Stanjury na tiskové konferenci upřesnil, že Česko se už vymanilo z hospodářské recese, do které se jako jeden ze čtyř členských států EU propadlo loni v létě.

„Predikce přinesla hned několik dobrých zpráv,“ potvrdil zároveň sám ministr. To potvrzují například údaje o tom, že ještě koncem minulého roku bylo Česko vedle Španělska jedinou zemí, kde hospodářský výkon zaostával za posledním předkrizovým rokem 2019. Podle dosavadních předpovědí se to nemělo zlepšit ani letos. Podle nového odhadu se však ekonomika bude po celý letošní rok držet zhruba půl procenta nad předkrizovou hranici. Rok 2023 proto může být už posledním v řadě čtyř ztracených let.