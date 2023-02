Agrofert jedná s miliardáři o prodeji vydavatelství Mafra

Agrofert koupil Mafru před deseti lety. Bylo to v roce 2013, kdy Andrej Babiš, tehdy ještě přímý majitel Agrofertu, vstoupil naplno do politiky. Babiš se původně zajímal rovněž o koupi české části vydavatelství Ringier. To však nakonec ve stejném roce převzal Křetínský a Tkáč. Mediální dům následně přejmenovali na Czech News Center.