Až pět gramů na den. Česko se chystá na regulovaný trh s konopím

Součástí plánu na regulovaný trh s konopím budou licenční poplatky a konopná daň, která by fungovala podobně jako daň spotřební. Alternativou by byla samotná spotřební daň.

Podle odhadů by mohl roční výnos čistě z daně z konopí jen v rámci českého trhu dosahovat až dvou miliard korun. Další výnosy jsou možné z exportu, např. do některých evropských zemí, které již ohlásily legalizaci konopí nebo experimentují s legálním trhem s konopím pro rekreační účely, jako jsou Německo, Malta, Nizozemsko, Lucembursko či Švýcarsko.

„Černý trh s konopím roste po celé Evropě. V Česku jsme se, zdá se, dostali na jeho strop a nevidím příliš jiných variant, jak jeho fungování zamezit než vzít jeho poptávku a dát ji do ruky legálním prodejcům. Tak se stalo například v Kanadě, kde za posledních pět let převzal legální trh sedmdesát procent toho černého,“ uvádí příklad Vobořil.

„Podle aktuálního návrhu by se člověk musel zaznamenat do speciálního registru uživatelů. Zákazník by měl možnost za měsíc koupit jen omezené množství, aby bylo možné zabránit tomu, že se zbožím začne obchodovat sám. Prodejci by pak měli k registru přístup přes specifický kód a mohli kontrolovat již zakoupené množství,“ vysvětluje národní protidrogový koordinátor.