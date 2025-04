Bratislava zachraňuje rozpočet. Firmy nově platí, když pošlou mzdy

Ziskovost bank je v Česku tradičně vysoká, stejně jako odliv dividend směrem k jejich zahraničním matkám. Což jsou zprávy, které u politiků i veřejnosti obvykle fungují jako podnět k úvahám, zda do společné státní kasy nevybrat něco navíc právě na úkor finančního sektoru. Odpůrci těchto tendencí argumentují tím, že banky stejně přenesou náklady na klienty a výsledkem je další zátěž pro celou ekonomiku.

Celkem loni bankám a spořitelnám v Česku stoupl čistý zisk meziročně o 17,7 miliardy na 121,7 miliardy korun. Agentura Kantar loni v průzkumu pro Českou televizi změřila, že speciální sektorovou daň na banky by v tuzemsku odkývalo 70 procent lidí .

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS k tomu loni uvedl, že stávající daň z neočekávaných zisků skončí v letošním roce a že dál s jejím pokračováním nepočítá. Jinak dlouhodobě podobně jako Havlíček mluví o tom, že zvedání či zavádění nových daní není potřeba. Jiné strany dříve dávaly najevo, že by se s ní v zájmu naplnění rozpočtu dokázaly smířit.

Ekonomové jsou v tomto hodnocení opatrnější a vesměs upozorňují na skutečnost, že zdejší veřejné finance nejsou dlouhodobě ve zdravé rovnováze. A že v době narůstajících nároků – ať už jde o výdaje na zbrojení nebo na důchody a zdravotnictví ve stárnoucí společnosti – nepůjde ani v Česku fungovat bez toho, že se stav státní pokladny bude do budoucna nějak systematicky řešit.

Obecně platí, že na výběr jsou jen tři cesty. Proškrtání výdajů, zvýšení daní nebo utrácení na dluh. Třetí varianta má ale za následek tlak na inflaci a na zdražování peněz, a to nejen pro stát, ale i pro ostatní dlužníky.

Ficova vláda se snažila při zavádění daně ctít princip, že na ni nebudou doplácet „obyčejní lidé“. Proto se zdaňují jen firemní transakce. Tím, kdo je dle zákona zdaňován, je na rozdíl od Maďarska podnikatelský subjekt, nikoli banka. V praxi ji budou strhávat banky, firmy by si ji zároveň měly samy vyměřit a odvést také z transakcí na svých zahraničních účtech.

U hotovostních výběrů je daň stanovena na 0,8 procenta, a to bez stropu. Dále budou banky klientům strhávat paušální roční poplatek ve výši dvě eura za každou aktivní kartu. Daň se nebude vztahovat na obchodování s cennými papíry, což byl někdejší – dnes už zapadlý – záměr, když se o transakční dani uvažovalo napříč celou Evropskou unií.

„Očekáváme, že populárními nástroji bude seskupování více faktur do jedné, zvýšení podílu hotovostních plateb nebo pomalejší růst mezd zaměstnanců, protože zaměstnavatelé budou muset odvádět transakční daň i z mezd vyplácených zaměstnancům. Se zvýšením objemu hotovostních plateb lze očekávat také nárůst šedé ekonomiky a potenciálně vyšší daňové úniky v jiných oblastech daní,“ odhaduje analytik Ľubomír Koršňák z bratislavské pobočky UniCredit Bank.

Že by daň šla plně na úkor bank nebo firem, bez dopadu do cen, je dle něj iluze. „Už na začátku roku, tedy ještě před samotným zavedením daně, slovenské restaurace a hotely uváděly právě tuto daň jako důvod pro zdražování. Ceny v tomto sektoru začátkem roku výrazně rostly, a to i přes snížení DPH na restaurační a hotelové služby od ledna tohoto roku,“ dodává Koršňák.