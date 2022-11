Firmy našly náhradu za drahý plyn. Éra lehkých topných olejů se vrací

Lehký topný olej je hořlavá kapalina, která se získává frakční destilací ropy při teplotě 240 až 300 °C. Do lehkého topného oleje jsou přidávány přísady (aditiva) pro zlepšení vlastností. Jsou to stabilizátory, lubrikační aditiva, zlepšovače tekutosti a spalování. Lehký topný olej je kvůli požadovaným nízkoteplotním vlastnostem zpravidla upraven již v rafinerii. V České republice jsou dvě společnosti provozující ropné rafinérie. Jsou to Česká rafinérská a.s. a Paramo a.s.