Zima bude zkouška. Některé firmy nebudou mít hotovost, tvrdí bankéř

Přestože je ve vzduchu cítit krize, peněz na provoz mají firmy zatím dost. „Zatím se české firmy těší dobrému zdraví. V září bylo vydáno kolem 70 insolvenčních návrhů, to je jedno z nejnižších čísel za měsíc září za posledních 11 let. Žádný katastrofický scénář zatím nevidíme,“ popisuje situaci Adam Šoukal.

Otázkou ale je, jak dlouho dobrá platební morálka vydrží. Do ledna příštího roku, kdy začne vláda firmám stropovat ceny energií, zbývají ještě dva měsíce. „Do té doby to může být pro firmy složité. Podzim a začátek zimy bude zkouška. Ale myslím, že jí většina firem projde. Může to být ale nepříjemné po ty, které covidem prošly díky štědré fiskální politice minulé vlády, a teď se setkávají s tvrdou realitou trhu. Je to očistný proces,“ předpovídá CEO platební instituce Roger.