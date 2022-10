Do dvou let zkrachujeme, bojí se víc než desetina rodinných firem v Česku

Na nejhorší scénář se připravuje 15 procent dotazovaných rodinných firem. Pokud se situace nezlepší, ukončí do dvou let podnikání každá desátá firma. Pět procent z dotazovaných skončí za těchto podmínek do jednoho roku. Zbylých 85 procent firem by ovšem mělo přežít i minimálně další tři roky.