Český král tenisek narazil. Propustil třetinu lidí, zavřel většinu obchodů

„Také konkurence šla hodně do slev. Snížilo to naši konkurenceschopnost, ale zároveň jsme potřebovali víc investovat do marketingu, abychom zboží prodali,“ uvedl Hajduček. V tuzemsku mezi hlavní konkurenty na poli lifestylové obuvi patří e-shopy The Streets a Freshlabels. V době, kdy se začalo více investovat do reklamy, zároveň stouply ceny za inzerci na Facebooku a Googlu.