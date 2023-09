ČNB: Mzdy ať rostou. Podniky si vydělaly a mají prostor přidávat

Reálný růst výdělků za celou ekonomiku má být nejsilnější od roku 2018. Pro inflaci to však prý problém nebude. Podniky mají v úhrnu za celou ekonomiku solidní zisky, a tak si přidání mohou dovolit, aniž by kvůli tomu potřebovaly znovu zdražovat.

„Firmy si vytvořily dostatečný polštář s vysokou ziskovou marží, aby vstřebaly obnovený růst nominálních a posléze i reálných mezd. Aniž by to musely přenášet na zákazníky v podobě zvyšujících se cen,“ říká ředitel měnové sekce České národní banky Petr Král v pořadu Agenda SZ Byznys.

V rozhovoru dále rozebírá, proč banka dosud svůj boj s inflací prohrávala, proč se brzy ukáže „v celé kráse“ obrat, proč oslabuje koruna nebo co s cenami udělá vládní rozpočtový balíček.

S abnormálně vysokou inflací žije Česko už dva roky. Teď má centrální banka, coby instituce, která za cenovou stabilitu zodpovídá, před sebou pár kritických měsíců, během kterých se buď povede zdražování vrátit do dřívějších kolejí, nebo úplně ne.

„Neříkám, že to bude přesně dvojka počínaje lednem. Ale dostaneme se někam pod trojku a v průběhu roku k dvouprocentní hranici našeho inflačního cíle,“ odhaduje Král, byť zároveň upozorňuje, že rizika jsou velká a doba zůstává „zjitřená“.

Návrat do normálu souvisí s tím, že začínají klesat ceny energií a že jiné ceny už není kam šroubovat kvůli všeobecnému propadu kupní síly. Důležitý bude i matematický efekt. Z meziročního indexu brzy vypadne cenový skok z přelomu let loňského a letošního roku a inflace bude rázem vypadat menší.

Rizikem, že vše nepůjde podle plánu, může být obrat v kurzu koruny, proti velkým výkyvům je však ČNB podle Krále vždy z principu připravena zasáhnout, podobně postupovala loni na začátku války. Dále upozorňuje na drahou ropu a ze všeho nejvíc na strach firem z toho, že inflace v Česku ještě nějakou dobu zůstane. Ten by mohl mít za následek, že firmy začnou zdražovat o to víc, jen aby předešly vlastním ztrátám. Tato hrozba však podle Krále spíš ustupuje.

Menší deficit státního rozpočtu by měl v boji s inflací pomoci. Ale že by inflaci navíc zbrzdilo ještě chystané snižování sazeb DPH u potravin z 15 na 12 procent, jak to slibuje vláda, není moc pravděpodobné.