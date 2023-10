Den D pro Dukovany. Zájemci podávají své konečné nabídky

Společnost ČEZ po otevření obálek všechny nabídky posoudí, hodnotící zprávu pak začátkem příštího roku předá vládě k finálnímu schválení. Smlouva s vítězem tendru má být uzavřena na konci roku 2024 a výstavba dalšího dukovanského bloku by se měla rozběhnout v roce 2029. Hotovo by mělo být v roce 2036.

Vítěz tendru by měl podle dokumentu Ministerstva průmyslu stavět nejen reaktory v Dukovanech, ale v budoucnu také další dva v jaderné elektrárně Temelín, jak dříve informovaly Seznam Zprávy . Obě lokality by tak měly stejného dodavatele i stejnou technologii. Ministerstvo počítá s tím, že rozhodnutí vlády o dostavbě jádra bude zahrnuto v nové Státní energetické koncepci, která má být hotová do konce letošního roku.

Tzv. dvoublokové řešení – stavba dvou reaktorů v Dukovanech a následně dalších dvou v Temelíně – by mělo jaderné projekty nejen urychlit, ale také zlevnit. I tak by šlo o dosud největší investici, která by Česko vyšla na 1,72 bilionu Kč. ČEZ se dohodl se státem, že bude financovat přípravnou část dostavby Dukovan a náklady na výstavbu by měl zajistit stát.