Doba drahých energií vydělala české firmě. Jindy by její šetření odzívali

„Domnívám se, že naše technologie předběhla trh. Naši zakladatelé ji vyvíjeli dlouhé roky, nicméně současná situace tomu zájmu jistě pomohla,“ říká otevřeně Pavel Jiránek, jednatel Flowboxu. Energetická krize, která vyhnala ceny plynu i elektřiny do astronomických výšin, totiž vyvolala zájem nejen domácností, ale hlavně firem o jakýkoli způsob, jak si faktury za energie snížit.

„Máme zmapováno, že budovy na světě spotřebovávají až 40 procent celkové energie. A z naší praxe máme zjištěno, že 20 až 30 procent je odpad neboli energie nevyužitá tak, jak by mohla být. To se právě snažíme napravit,“ říká v Agendě SZ Byznys.

A slyší na to čím dál více podniků, které chtějí snížit spotřebu energií. Technologie českého Flowboxu totiž zařídí, aby se spolu systémy v budovách dokázaly domluvit a fungovaly řízeně. Velmi jednoduše si to lze představit například tak, že zajišťuje, aby se v průmyslovém areálu netopilo a nechladilo zároveň, nesvítilo, když to není nutné apod.