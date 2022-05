Český výrobce elektra obešel diktát řetězců. Zakládá vlastní síť prodejen

Choceňská značka Jindřicha Valenty Concept, která vyrábí spotřebiče od mixérů až po vysavače a ledničky, je na trhu dvacet let. Přesto není oproti zahraniční konkurenci, ale ani té české jako je ETA, příliš známá.

Teď má smělé plány, jak se dostat blíž k zákazníkům, kteří tolik nepoužívají internet, a navýšit obrat z prodeje v kamenných obchodech, odkud má menší část tržeb. Loni měla firma Jindřich Valenta – Concept obrat zhruba 900 milionů korun.

„Je to i tím, že karty na trhu jsou rozdané. Majitelem Datartu je HP Tronic, který je zároveň majitelem značky ETA. Do těchto obchodů se dostaneme okrajově nebo vůbec,“ vysvětluje Valenta. Zmíněný konkurent provozuje také síť prodejen Euronics.

„Chtěli bychom obsadit Českou republiku a mít kolem osmdesáti vlastních prodejen,“ plánuje podnikatel, jak problém s obsazeností sítí prodejen vyřešit. S elektronikou přitom obchoduje od začátku devadesátých let dvacátého století.

První značkovou prodejnu letos Concept otevřel v OC Haná v Olomouci. V těchto dnech otevírá druhý obchod v Třebíči, třetí bude ve Zlíně.

„Další expanze závisí na tom, jak rychle se podaří dostat do plusu. Je jasné, že začátek bude ztrátový. Pokud to půjde dobře, měla by expanze nabrat dynamiku,“ říká Valenta. Jeho příjmení se přitom ve firmě skloňuje často. V rodinném podniku totiž pracují i jeho dvě dcery a syn se chce přidat po studiích.

Concept vyrábí celou řadu elektrospotřebičů. Mezi nejprodávanější patří vysavače a epilátory, které na e-shopech v prodejích konkurují velkým zahraničním značkám jako jsou Philips a Braun. Dalšími výrobky jsou například odsavače par, fény, roboti do kuchyně, varné konvice nebo bílá technika.

Výroba probíhá v několika zemích. Přes 80 procent pochází z Číny. Velké spotřebiče jako myčky a lednice se kompletují v Turecku a například digestoře pocházejí z Polska. V minulosti firma vyráběla hodně „na objem“ s nižší marží, ale v poslední době více cílí na prémiový segment.

Výrobky skládá s katalogu již existujících dílů, které firma sama nedesignuje. V případě potřeby ale s výrobci domlouvá některé konstrukční úpravy.

Zboží dodali po roce

Podle Valenty s díly jako jsou čipy již paradoxně není takový problém, ale obchod výrazně komplikuje logistika. „Loni se stalo, že jsme si objednali zboží a dodali nám ho až po roce,“ líčí všední starosti.

Je běžné, že se dodací lhůta, to znamená čas od objednání po dodání do České republiky, protáhla ze čtyř na osm měsíců. To vytváří tlak na větší skladové zásoby. Ale je tu ještě jeden faktor jménem ekodesign. Kvůli legislativě, která začala platit loni, musejí výrobci u bílé techniky, jako jsou pračky, myčky nebo lednice, zajistit opravitelnost výrobků po dobu 10 let. A také dostatek náhradních dílů.

Některé výrobky by se mohly produkovat ve stávajících fabrikách, třeba v Turecku. Velké značky si chtějí otevírat fabriky například v Rumunsku. Kvůli tomu, co se děje na trhu, se určitě některá výroba bude stěhovat do Evropy. Jindřich Valenta, zakladatel značky Concept

„Má to vliv na skladování a málokdo si uvědomuje, že se to bude muset dostat do cen. Máme mraky náhradních dílů, které zabírají místo, a po čase je nebudeme potřebovat a vyhodíme je. Z toho máme velké ztráty,“ řekl.

Se skladovací kapacitou by měl pomoci nový chystaný centrální sklad, který vznikne v sídle firmy v Chocni. Firma by jej ale postavila i bez zmíněné legislativy kvůli zefektivnění logistiky mezi sedmi stávajícími sklady v okolí.

Lednice z Asie už se nevyplatí

Kvůli problémům v globálním dodavatelsko-odběratelském řetězci chce zároveň společnost snížit závislost na zboží z Asie. Řeší jak rozmístit výrobu a hledá evropské dodavatele.

„Některé výrobky by se mohly produkovat ve stávajících fabrikách, třeba v Turecku. Velké značky si chtějí otevírat továrny například v Rumunsku. Kvůli tomu, co se děje na trhu, se určitě některá výroba bude stěhovat do Evropy,“ popsal.

Také Conceptu se přestává vyplácet dovoz některého zboží z Asie, především kvůli vysokým nákladům na dopravu. „Vstupy jsou o mnoho dražší. Dnes už jsou výrobky, které už se nevyplatí ani dovážet, protože třeba zdražení na jedné lednici je okolo pěti tisíc korun,“ přiblížil Valenta. Lednice tak dál vyrábí, ale hledá jiné dodavatele, aby firma zůstala konkurenceschopná.