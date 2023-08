Dovolená na spáleništi? Řekové slibují videa z okolí hotelů na Rhodosu

„Tento požadavek byl na včerejší videokonferenci vznesen ze strany touroperátorů v rámci celé Evropy. Aby řecká centrála a samospráva ostrova připravily nějaké záběry a videa právě z těch letovisek, aby ukázaly aktuální a pravdivý stav v destinacích a lidé si to sami mohli zhodnotit,“ říká Kateřina Chaloupková, ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Oheň poničil 20 tisíc hektarů půdy, evakuováno bylo 25 tisíc lidí, a co se týče ubytovacích kapacit, zasáhl 41 hotelů v jižní části ostrova Rhodos. Řecká strana nás informovala, že momentálně zůstává mimo provoz pouze šest hotelů na jihu ostrova, celkově se na ostrově nachází více než tisícovka hotelů.

Takto se to říct nedá. Řecká strana mluví o tom, že šest hotelů je zasažených ohněm tak, že zatím nemohou otevřít.

Bohužel ano, oblast jihu ostrova je mezi českými turisty velmi populární. Aktuálně například víme, že populární hotel Rhodos Princess Beach v Kiotari už letos neotevře. Mezi šesticí je i další populární Lindos Imperial Resort and Spa, tam plánují otevření během dnů nebo týdnů.

Jak tamní hoteliéři v tuto chvílí přemýšlejí? Opravit co nejrychleji případné škody a otevřít?

Jak to ale vypadá v okolí hotelů, které už jsou v provozu? Ptám se proto, že turisty určitě zajímá, jestli nepřijedou a kolem nebude jen spáleniště.

Ano, jen tedy nedokážu přesně říct, jak rychle to stihnou připravit, ale přislíbili, že udělají maximum.

Co teď lidi nejvíc zajímá?

Lidé se ptají, jak to v oblastech, kam mají zakoupený zájezd, vypadá. Jinak stále řešíme výměny, pokud je zájezd do uzavřeného hotelu, tak přebookování na sever, kde je naprosto normální provoz, nebo do jiných hotelů.