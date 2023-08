Firmy vymyslely nový benefit. Ale zatím ho nemohou nabízet

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Možnost sdílení elektřiny je ještě daleko, firmy už však v levněji vyrobené energii z vlastního obnovitelného zdroje vidí benefit pro zaměstnance. Elektřinu vyrobenou třeba z fotovoltaiky, kterou v podniku nespotřebují, pošlou za zvýhodněnou cenu domů svým pracovníkům, kterým se tak sníží účty za energie.

Jednu z takových společností je i výrobce autodílů Aisan. Na střeše závodu v Ústeckém kraji má dvě fotovoltaiky o celkovém výkonu 1,6 MWp. Od pátku do neděle však firma nevyrábí a energii ze slunce nespotřebovává, a tak ji musí posílat do sítě.

Proto už rok před účinností novely energetického zákona o komunitní energetice Aisan koketuje s myšlenkou, že nespotřebovanou elektřinu bude o víkendech, o svátcích a v době celozávodní dovolené sdílet se svými pracovníky jako zaměstnanecký benefit.

„Z technicko-ekonomické studie projektu máme předběžný údaj o přetocích do sítě v ročním objemu 235 MWh. Od podzimu do jara to nebude nic významného, ale v letních měsících, kdy svítí naplno, se bavíme o víkendových přetocích okolo sedm MWh denně. Uvažuji-li obvyklou denní spotřebu domácnosti na úrovni pěti až sedmi kWh, tak je to dostatek energie na pokrytí denní spotřeby pro tisíc domácností,“ popisuje Michal Morávek, facility manager Aisan Industry Czech.

Firma má okolo 630 pracovníků. „V letních měsících bychom tak svým zaměstnancům mohli dodat energie tolik, že by to pokrylo až 25 procent měsíční spotřeby jejich domácnosti, a to už se na účtech projeví,“ říká Morávek.

Zaměstnancům by elektřinu poskytovali za zvýhodněnou cenu, která by odpovídala ceně energie, za níž by ji jinak prodali některému z dodavatelů energií. Zatím tedy cenu nelze predikovat. „Určitě by ale stálo za úvahu odstupňovat zvýhodnění ceny případně množství sdílené energie pro jednotlivé zaměstnance z pohledu délky trvání jejich pracovního poměru v naší společnosti, tedy formu jakési odměny za věrnost,“ říká Morávek.

Další firmy se však k podobné výhodě pro zaměstnance zatím nehlásí. Důvodem jsou především doposud chybějící platná legislativa nebo nevhodné podmínky ke sdílení.

I když má společnost Malfini vyrábějící textil fotovoltaické systémy na administrativní budově i na logistickém centru s roční výrobou 280 MWh, o posílání přetoků dál zatím neuvažuje. „Pokud jde o sdílení firemní elektřiny pro zaměstnance, toto téma není zatím na stole především s ohledem na dosud chybějící legislativu a konkrétní informace týkající se daného tématu,“ popisuje mluvčí Malfini Marie Logrová.

Komunitní energetika je totiž nejen technicky, ale také administrativně náročný proces. Odběratelé sdílené elektřiny by se museli stát členy tzv. energetického společenství. To musí přihlásit odběrná místa, která si mezi sebou chtějí elektřinu posílat, u elektroenergetického datového centra. Elektřinu navíc bude možné sdílet mezi odběrnými místy, která jsou vybavena průběhovým měření.

„Administrativně to zcela jistě přinese nějaké komplikace, ale určitě nic, co by nebylo řešitelné. Naše představa je taková, že bychom se zaměstnanci uzavřeli dodatek k pracovní smlouvě a žádnou další administrativní zátěž bychom na ně nepřenášeli,“ říká Morávek z Aisanu.

Některé firmy ani nemají prostor k tomu, aby elektřinu sdílely, protože veškerou výrobu jednoduše spotřebují. „V tuto chvíli o této variantě neuvažujeme. Využijeme 95 procent vyrobené energie na vlastní spotřebu,“ říká mluvčí obchodního řetězce Kaufland Renata Maierl.

„Všechnu elektřinu vyrobenou FVE na střeše naší centrály na Stodůlkách spotřebujeme pro provoz budovy,“ popisuje mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

Například společnost PKV, která se zabývá instalacemi fotovoltaiky pro firmy, vidí v levnější sdílené elektřině jakožto zaměstnanecké výhodě potenciál. Podniky si nejčastěji pořizují solární elektrárny na střechy skladových hal, administrativních budov či jako pozemní instalaci. „Jsou to velké plochy a nedá se na nich nic stavět, pro FVE je to však výborná, a hlavně velká plocha. Podobné projekty si o sdílení říkají, ale zatím to nejde,“ říká jednatel PKV Ondřej Vaněk.