Přehledně: Jak si můžete se sousedy „půjčit“ elektřinu a vydělat na tom

Skupina sdílení může zahrnovat nanejvýš 11 předávacích míst. To znamená, že tzv. aktivní zákazník, který elektřinu vyrábí, bude moct sdílet elektřinu s dalšími deseti odběrnými místy. Typickým příkladem může být rodina, která na jednom či více místech vyrábí elektřinu a následně se o ni dělí. Aktivního zákazníka nelimituje žádné územní omezení a elektřinu tak může odběratelům posílat i do jiného distribučního území.

V rámci energetického společenství pak bude sdílení elektřiny možné v rámci větších skupin. Elektřinu ze společných výroben bude moci využívat až 1000 odběrných míst, která patří do energetického společenství. Mohou do něj patřit například společenství vlastníků jednotek, domácnosti, školy, úřady, malé firmy či obce.

Pro sdílení elektřiny není potřeba jen vznik komunity a zdroj, ale také IT systémy, které to umožní. To bude zajišťovat Elektroenergetické datové centrum (EDC). Mělo by začít naplno fungovat od roku 2026, jeho nástup bude do té doby postupný. V první fázi bude EDC zajišťovat výměnu dat, která umožní sdílení elektřiny už od ledna 2023.