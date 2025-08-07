Groupon nadchl výsledky a akcie prudce rostou. Češi vydělávají stamiliony

Článek
Společnost Groupon ve středu po uzavření burzy zveřejnila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku. Americká firma s výraznou českou stopou zaznamenala mírný růst tržeb a výraznější nárůst objemu transakcí.
Investoři zprávu přivítali, akcie po výsledcích vyskočily zhruba o 13 procent na 34 dolarů a ve čtvrtek v předobchodní fázi přidávaly až 28 procent – kolem 39 dolarů. Od začátku letošního roku jsou tak výše o 155 procent.
Groupon de facto ovládá česká investiční skupina Pale Fire Capital (PFC). Tým kolem PFC , včetně spoluzakladatelů Dušana Šenkypla a Jana Bárty, dnes drží přibližně čtvrtinu akcií společnosti a jsou jejím největším akcionářem, což jim dává rozhodující vliv na strategii firmy. Právě Šenkypl stojí od března 2023 v čele Grouponu a loni v květnu byl potvrzen jako trvalý generální ředitel.
Z veřejných dokumentů americké Komise pro cenné papíry (SEC) vyplývá, že Pale Fire Capital začala akcie Grouponu nakupovat v roce 2022 – tehdy za ceny kolem 22 dolarů za kus. V dalších měsících skupina pravidelně navyšovala podíl – zpočátku za ceny mezi 19 a 23 dolary, později i levněji.
Například v listopadu 2023 nakupovala na trhu kolem 9 až 10 dolarů, a v lednu 2024 upsala přes tři miliony nových akcií za 11,30 dolaru za kus v rámci navýšení kapitálu.
Podle souhrnu hlášených transakcí investovala PFC do akcií Grouponu minimálně 150 až 170 milionů dolarů. Při aktuální akcií ceně má její podíl hodnotu přibližně 350 milionů dolarů. Česká skupina tak aktuálně eviduje více než dvojnásobné zhodnocení své investice – alespoň na papíře, dokud svůj podíl neprodá.
Výsledky nad odhady
Ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhl Groupon tržeb ve výši 125,7 milionu dolarů, což znamená meziroční nárůst o zhruba jedno procento a zároveň překonání odhadů o tři miliony. Hodnota zprostředkovaných transakcí vzrostla o 12 procent na 417 milionů dolarů. Provozní zisk dosáhl 13,1 milionu dolarů, čímž překonal očekávání o necelých deset milionů.
Firma zároveň vykázala čistý zisk ve výši 20,6 milionu dolarů, zatímco ve stejném období loni hospodařila se ztrátou 9,4 milionu. Pozitivní výsledek podpořil také volný peněžní tok, který činil 25,2 milionu dolarů – což signalizuje zlepšení finanční stability.
Zároveň platí, že růst výnosů (tržeb) zatím nedrží tempo s růstem transakcí. Důvodem je strategie managementu, který vědomě snižuje marži, aby zvýšil počet realizovaných nabídek a přilákal více obchodníků. Tento efekt má podle vedení odeznít ve druhé polovině roku.
Management díky růstu počtu zákazníků v Severní Americe zvýšil výhled na letošní tržby z 493 až 500 milionů dolarů na 497 až 505 milionů. „Tuto změnu může trh hodnotit jako klíčovou vzhledem k tomu, že v minulosti společnost nejvíce trápil právě dlouhodobý pokles tržeb,“ poznamenali k výsledkům analytici J&T Banky.
Itálie, dluh a změny ve vedení
Generální ředitel společnosti Dušan Šenkypl výsledky za druhé čtvrtletí komentoval s optimismem. „Ukazují, že transformace Grouponu nabírá skutečnou dynamiku – s 20procentním růstem objemu transakcí v segmentu místních služeb v Severní Americe a zrychlujícím přílivem zákazníků napříč klíčovými oblastmi,“ prohlásil.
Šenkypl dále uvedl, že firma generuje volné cash flow a zároveň investuje do výkonu, technologií i týmu. „Jsme teprve na začátku této příležitosti, ale současný stav a rychlost vývoje platformy vytvářejí jasnou cestu k udržitelnému růstu.“
Groupon se podle něj dále zaměřuje na rozvoj mobilní aplikace, využití umělé inteligence a rozšíření distribučních kanálů. Cílem je stát se lídrem v oblasti lokálních zážitků – trhu, jehož velikost firma odhaduje na více než jeden bilion dolarů.
Společnost zároveň oznámila předběžnou dohodu s italskými daňovými úřady, která výrazně zmírňuje jedno z největších právních rizik. Spor se týkal historických daňových povinností Grouponu v Itálii, kde úřady dříve požadovaly až 169 milionů dolarů. Dohodou by měl být tento závazek snížen na celkovou výši 24,9 milionu dolarů, z čehož čistá jednorázová hotovostní platba Grouponu činí přibližně 14,9 milionu dolarů.
Díky silnému cash flow firma také úspěšně refinancovala část dluhu, když nedávno dokončila emisi konvertibilních dluhopisů v objemu 244 milionů dolarů, čímž odsunula splatnost závazků až do roku 2030 a zjednodušila svou kapitálovou strukturu.
Konvertibilní dluhopisy jsou cenné papíry, které lze za určitých podmínek převést na akcie firmy, a představují tak hybrid mezi klasickým dluhem a vlastnickým podílem.
Od září dojde rovněž ke změnám ve vedení. Jiří Ponrt se stane novým provozním ředitelem a post finančního ředitele převezme Rana Kashyap.