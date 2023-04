Holding Malina: Chtěli v Česku vyrábět soláry, teď nestíhají a hledají kupce

V posledních měsících však čelí potížím. Nabral velké množství zákazníků, které lákal na to, že jim ještě před instalováním fotovoltaiky bude splácet částku, kterou by za energie jinak ušetřili se soláry. Některé své klienty však společnost nedokázala uspokojit. Začaly se na ni snášet negativní recenze ohledně zpožďujících se instalací a Česká obchodní inspekce zaznamenala čtyři desítky stížností.

Holding Malina proto hledá kupce, aktuálně jedná s několika investory o vstupu do společnosti. „Každý den pracujeme na řešení problémů, kterým Malina čelí. Jednání s investory stále probíhají, bližší detaily teď nemohu komentovat,“ sdělil SZ Byznys jeden z majitelů firmy Jan Urban.

Investor by měl pomoci firmu stabilizovat, vyřešit zpožďování jejích zakázek a zajistit instalace solárních elektráren všem jejím klientům.

Klienti si také často stěžují na komunikaci firmy. Na zákaznickou linku firmy se nedá dovolat. Pražské sídlo společnost vyklidila a své pracovníky přesunula do regionů a do realizačního centra v Malešicích. „Ušetřené peníze za showroom půjdou do instalací. Je naší prioritou, abychom odrazili run, který jsme detekovali v posledních dnech,“ vysvětluje Urban, že přesun měl ve výsledku zákazníkům pomoci.