Velký solární hráč chystá v Česku obří projekty, už si vytipoval pozemky

Napjatá situace je nyní kolem holdingu Malina Group. Samotná firma připustila, že má problémy a chystá rozsáhlé změny ve skupině. Zároveň jedná s investory o vstupu do společnosti.

„Zmíněné problémy vyplývají ze stylu řízení firmy. To se stává v každém oboru, že někdy někdo se osobně přehřeje a nedopadne to tak, jak má. Nemyslím tedy, že je to znakem nějakého ochlazování. Celý obor v Evropě stále strmě roste,“ řekl Spáčil ze společnosti Greenbuddies, která se zaměřuje na větší fotovoltaické projekty.