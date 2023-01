Hoteliér: Testovat Číňany jen někde nemá smysl

Česko na rozdíl od jiných zemí, naposledy ve čtvrtek Německo, zatím nepřistoupí k povinnému testování turistů z Číny. Podobný krok má smysl jen u zemí, do nichž míří přímé lety z Asie, informovalo odpoledne Ministerstvo zdravotnictví.

„Pokud je nějaké opatření zavedeno v jednom státu Evropské unie a ve druhém není, tak vlastně není úplně účinné, protože ti turisté, pokud mají víza, tak se mohou pohybovat v rámci Evropy,“ upozorňuje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací.

„Žádné davy čínských turistů ale do Česka nyní nejezdí,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys.

To potvrzuje také Lukáš Pytloun, majitel sítě hotelů Pytloun Hotels. Čínští turisté, pokud do Česka zamíří, nejčastěji vyhledají Prahu a její památky.

„Návštěvnost turistů z Číny v našem řetězci Czech Inn Hotels je naprosto marginální. Za poslední měsíc pouze 0,2 procenta hostů, což je každý pětistý,“ uvedl pro SZ Byznys také zástupce další velké hotelové sítě Jaroslav Svoboda.

Kdyby Česko přistoupilo k testování čínských turistů, co to pro tuzemský cestovní ruch bude znamenat?

Pokud je nějaká destinace riziková, tak to může znamenat jediné, že dáváme najevo, že chceme, aby ta naše destinace zůstala bezpečná. A to i pro ostatní turisty, a samozřejmě i pro obyvatele, kteří tady žijí. Pokud by Česko zpřísnilo testování, nevidím v tom zásadní problém.

Je třeba říct, že Číňané prakticky nyní téměř nejezdí, a to už řadu měsíců. Zaznamenáváme poměrně dost hostů z Jižní Koreje, ale z Číny, domnívám se, že jde skutečně o velmi marginální počty.

Kdy turisté z Číny přestali jezdit? Bylo to s nástupem pandemie?

Ani v minulosti tady velký čínský boom nebyl, bavíme se zhruba o pěti až sedmi procentech ve skladbě turistů. A ten zlom nastal v okamžiku, kdy začaly lockdowny, v Číně poměrně zásadní.

Evropské státy, jako nyní Německo a před ním Francie, Itálie nebo Španělsko, rozhodly o povinném testování, které musí turisté z Číny podstoupit. Znamená to tedy, že pokud cestují na dovolenou do Evropy, jedou jinam než do Česka?

Pro turisty z jiných kontinentů jde vždy o náročný výlet, neletí do Evropy na dva dny, ale zájezdy trvají například týden i déle, stejně jako když my jedeme do USA nebo do Asie. To samé platilo v minulosti o ruské klientele a to samé platí v současnosti o návštěvnících z USA.

Tím, že je Evropa ve své podstatě velmi otevřená, tak obvykle turisté přistanou v jedné destinaci a pak pokračují v rámci Evropské unie dál. Ale jak jsem zmínil, turistů z Číny je tu naprosté minimum.

Obavy z masivního šíření covidu tedy podle vás nejsou na místě?

Žádné velké davy čínských turistů sem opravdu nejezdí. A co se týče faktoru zdravotního, to jsou otázky spíše na Ministerstva zahraničních věcí a zdravotnictví než na nás. Ale pokud je nějaké opatření zavedeno v jednom státu Evropské unie a ve druhém není, tak vlastně není úplně účinné, protože ti turisté, pokud mají víza, tak se mohou pohybovat v rámci Evropy.