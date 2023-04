Hoteliéři vládě: Když zvýšíte daně, turistické Česko odříznete od Evropy

Jak vyplývá ze srovnání let 2019 a 2022, pražské hotely stále nedosahují na předcovidové počty hostů. Průměrná cena za ubytování však vzrostla.

„Našemu oboru stále chybí významná část zahraničních zákazníků,“ varuje Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací. „Jakékoliv zvyšování daňové zátěže by znamenalo další ohrožení podnikání v těchto oborech, snížení konkurenceschopnosti na evropském trhu a další zvyšování inflace.“

Podnikatelé by pak podle Stárka stáli jen před dvěma volbami: zdražit nebo zavřít.

Z aktuální průzkumu společnosti Data Servis pro Asociaci totiž vyplývá, že už teď je 7 procent podniků přímo ohroženo vysokými náklady. 53 % pak odpovědělo, že „jsou existenčně ohroženi, ale nějak to zvládají“.

„V danou chvíli je například v Praze po ubytování menší poptávka než v předcovidovém roce 2019. Jedním z důvodů je výrazné zdražení letenek. Pokud by došlo k navýšení DPH, Prahu ale i další česká města by to z pohledu zájmu zahraniční klientely ještě více uzavřelo,“ vysvětluje Jiří Fontana, ředitel obchodní strategie jedné z největších tuzemských hotelových sítí Orea Hotels&Resorts.