Inzerce zdražuje. Mohou za to nová tržiště, říkají některé reklamní agentury

Nová internetová tržiště Allegro.cz a Kaufland.cz, která na jaře vtrhla na český trh, podle části retailerů a e-shopů vykupují reklamní prostor a tím navyšují ceny za inzerci, kterou všichni platí. Vidět je to prý především v online reklamě.

„Nedává už pro nás smysl kupovat například reklamu na stavebnice Lego. Nevyplatí se nám to,“ líčí Homolka. Cena za proklik podle Adama Krajčoviče, manažera společnosti Alltoys, kam značka Bambule spadá, se od příchodu tržišť zvýšila v průměru o 30 procent. Proklikem se myslí příchod zákazníka do e-shopu bez ohledu na to, zda zboží nakoupí.

Vliv nových prodejců zmiňuje i výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. „Skutečně s příchodem nových zahraničních e-commerce subjektů je tady větší konkurence. Pokud jde někdo do marketingu agresivněji, klidně i za cenu nějaké ztráty, logicky to reklamu prodražuje, protože systém je aukční.“

„Když jsme porovnali ceny za reklamu listopad 2022 versus listopad 2023, vidíme u ceny za klik meziroční nárůst 15 až 35 procent dle oboru. V některých oborech nebo pro některé cílové skupiny to může být i mnohem více,“ uvádí jednatel agentury Robert Le Veneur.

Podle něj obrovský tlak na reklamním trhu souvisí s tím, že zahraniční hráči investují do reklamy zpočátku mnohem víc peněz, přestože je to prodělečné. Počítají přitom s dlouhodobou návratností a tím, že se zákazník bude vracet.

A za pravdu jí dává i společnost Seznam. Také ta tvrdí, že k dramatickému nárůst cen za reklamu s příchodem tržišť nedošlo. „V Seznamu ve Vyhledávání, Skliku ani ve Zboží inzerátech nevidíme, že by dramaticky vzrostla cena reklamy s nástupem tržišť. Meziročně se cena zvýšila, nicméně spíše odráží celkové zvyšování cen a inflaci,“ uvedl obchodní ředitel Tomáš Búřil.

To je však v rozporu s tím, co říkají někteří e-commerce hráči. „U našich dvou partnerských e-shopů reklama na prodej nábytku vzrostla o 80 až 100 procent. Náklady na reklamu v případě některých malých e-shopů vzrostly až o desítky tisíc korun. U největších hráčů na trhu to mohou být milionové položky měsíčně,“ řekl jeden z výrobců nábytku, který si přál zůstat v anonymitě.