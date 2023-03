„Urychlete dodávky zbraní, jinak se válka protáhne,“ vyzval Zelenskyj Evropu

Představitelé sedmadvaceti zemí Evropské unie se sjeli do Bruselu na dvoudenní summit. Na něm navážou na předchozí zasedání Evropské rady, které se konalo v prosinci 2022 a únoru 2023. Jednat budou především o nejnovějším vývoji v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a o další podpoře Ukrajiny.

Lídři EU se v Bruselu sešli tři dny poté, co se zástupci vlád zemí bloku dohodli na uvolnění dvou miliard eur (téměř 48 miliard korun) na nákup dělostřelecké munice. Někteří politici zejména z východního křídla unie chtějí zajistit, aby evropský blok vyhradil ze svých fondů peníze i na další vojenskou podporu Kyjeva při očekávaném pokračování bojů.

Hovořit se bude také o urychlení přijímacího procesu Ukrajiny do EU. Část států včetně Česka by ráda viděla začátek přístupových rozhovorů ještě letos, po čemž volá i Kyjev, některé západoevropské země nebo Maďarsko ale chtějí pozvolnější tempo. Navržené závěry summitu hovoří o těchto tématech obecně a podle diplomatů se od vrcholné schůzky nečeká žádné zásadní rozhodnutí.

Premiér Petr Fiala při příjezdu uvedl, že plánem je vytvořit silnou skupinu zemí, která by mohla změnit normu Euro 7, která by fakticky ukončila prodej spalovacích motorů, a to počínaje summitem. Unijní summit však podle lídrů o věci nerozhodne a jednání budou pokračovat i po něm.