Jak přežít krizi? Starat se o lidi a budovat jméno, ukazují příběhy firem

Nejistá budoucnost ohledně dalšího vývoje cen i postavení Česka ve světě bourá strategické plány mnoha firem. Aby přežily, musí být schopné je flexibilně měnit, ale také myslet na „zadní kolečka“, nepropouštět lidi ukvapeně a budovat si pevné zázemí jak v době prosperit, tak i krize.

„Podobně jako v roce 2008 a 2009 i tato doba prověřuje firmy v oblasti reálné odolnosti vůči tlaku. Dozajista existují firmy, které sázely na rychlý ekonomický růst, nabíraly, místo aby vybíraly svůj personál, platily lidi za neefektivní práci a tolerovaly pokulhávající organizaci. Takové mohou mít dnes značný problém,“ říká Lucie Spáčilová, výkonná ředitelka personální společnosti Performia.

Kdo se však už tehdy poučil z finanční krize a pochopil, že při příchodu problémů se nejedná jen o to, propustit co nejrychleji třeba 30 procent zaměstnanců, ale pečlivě vybírat, kdo přispívá byznysu firmy a kdo ne, tak pro ty nebude současné „zemětřesení“ nijak radikální, dává radu šéfka firmy, která firmám v Česku i ve světě radí třeba i to, jak si vybírat ty nejproduktivnější pracovníky.

Zde jsou příběhy tří podnikatelů, kteří popisují, kvůli čemu se dostali do těžké situace a jak tomu v rámci možností čelí.

Foto: bikero.cz, Profimedia.cz Společnost bikero loni rozšířila síť obchodů o tři nové prodejny. Když nalezne vhodný objekt, bude expandovat i letos.

Bikero

Tržby společnosti bikero, která v síti několika obchodů prodává kola, cyklistické oblečení, doplňky a zároveň nabízí servis bicyklů od roku 2016 rostly. Za covidu si firma prožila zlaté časy, protože Češi uvězněni v karanténě byli schopni na internetu vyprodat kontejner obsahující 1600 kol za pár minut.

„Lidé se báli hromadné dopravy a nemohli cestovat do zahraničí, takže to řešili dovolenou u nás, a ta je často spojená s cyklistikou. Tehdy vznikl nedostatek kol, protože výrobci je nestíhali vyrábět. Válka na Ukrajině však lidem způsobila šok a celý byznys se zastavil. Nárůst cen energií a dalšího zboží i služeb posílil jejich nejistotu a Češi přestali utrácet za zbytné věci,“ říká Jan Coufal, zakladatel a spolumajitel společnosti.

Zájem o kola se loni podle srovnávače Heuréka propadl o polovinu a mnoho distributorů se dostalo do problémů, protože právě v tomto okamžiku jim dorazila kola, která si objednali před rokem. Mají tak plné sklady, za které musí platit, a nemají kola komu prodat, a tak musí s cenou dolů.

Foto: heureka, bikero.cz, Seznam Zprávy Jak bikero.cz roste v době propadu cyklistického trhu.

„Některé velké firmy už dnes dokonce krachují a jiné se nás ptají, zda je nekoupíme. Zatímco v minulosti jsme měli takových nabídek několik za rok, letos se takových obchodů ozvalo více než deset,“ popisuje situaci zakladatel bikero.

Firma se nebála v minulosti kupovat zásoby, které konkurence v obavách z nejisté budoucnosti odmítala, a mohla se k nim tak dostat za velmi dobré ceny. Zároveň loni otevřela tři nové prodejny. A rozšíření prodejních kanálů (4 kamenné prodejny a jeden e-shop) je tak jeden z důvodů, proč firma roste i v nepříznivé době.

„Loni to bylo meziročně o pětinu při tržbách zhruba 140 milionů korun. Letos v lednu jsme rostli o 24 procent, předpokládáme, že zhruba takový růst budeme mít i za celý letošní rok,“ odhaduje Coufal. Marže firmy však kvůli dodatečným nákladům na energie, nájmy či třeba úvěry na nákup výhodných zásob podle něj klesají a on sám počítá s tím, že proti loňskému roku skončí letos firma ve ztrátě.

Foto: bikero.cz Bikero vyhrálo v jedné z kategorií soutěže Kancelář roku. Vedle odpočinkové zóny mají zaměstnanci v kancelářích přístup například k občerstvení a kávě zdarma.

K růstu tržeb pomáhá podle něj také nové logistické centrum, které zlepšuje provozní procesy a snižuje tak jejich náklady, a také investice do budování renomé firmy. „Věnovali jsme tomu v minulých letech desítky milionů korun. Díky tomu dnes máme 74% znalost značky a to je u pětiletého projektu poměrně unikátní,“ komentuje Coufal, který dřív pracoval se svými kolegy v komunikační agentuře a věděl, jak důležité to pro růst firmy je.

Coufal je zároveň přesvědčen, že dobrým výsledkům firmy pomáhají zapálení zaměstnanci, které si firma pečlivě vybírá tak, aby u ní dělali pracovití nadšenci, kteří zvládnou vše, co bude třeba. „Oni nám totiž neházejí klacky pod nohy, ale naopak nám pomáhají hledat řešení těžké situace,“ říká majitel firmy.

Proces výběru lidí má několik úrovní včetně psychologických testů. I přes tak náročné výběrové řízení podle něj nemá problém najít pracovníky. Na jednu pozici se hlásí 100 uchazečů. Jak si to šéf bikero vysvětluje v době nízké nezaměstnanosti, kdy panuje velká sháňka po kvalitních lidech?

„Nevím přesně. Hodně do lidí investujeme a chceme, aby se u nás cítili dobře. V kancelářích nás zajímá odvedená práce, ne počet strávených hodin v kanceláři. Lidé mají zadarmo například kávu, občerstvení. Naše kancelář také vyhrála v anketě kancelář roku,“ vyjmenovává Coufal možné důvody spokojenosti zaměstnanců.

Recept na to, aby se firmě dařilo i v době krize, má podle něj tři položky. „Když se vám daří, investujte peníze do toho, aby vám podnikání rostlo, investujte do lidí, abyste měli skvělý tým, a investujte do toho, abyste měli dobré PR, aby vás lidé znali. Protože když potom přijde těžká doba, tak se to vše vrátí.“

Foto: Klaus Timber Společnost sídlí v západních Čechách. Aby byla soběstačná, buduje vlastní pilnici.

Klaus Timber

Výrobce atypických dřevěných palet a obalů pro přepravu zboží, který zaměstnává 370 lidí, dodává své výrobky do celé Evropy. Těžkou situaci musí zvládat už jen kvůli svému umístění v západních Čechách.

Firma sídlí v Kasejovicích, které mají necelých 1300 obyvatel, a druhou výrobní halu má ve Dvorcích s 1304 obyvateli. Dvě malá městečka v Plzeňském kraji se potýkají s kritickým nedostatkem zaměstnanců. Klaus Tomber si ale na jejich nedostatek nestěžuje. Vysvětluje si to tím, že na rozdíl od jiných firem zakládají odměňování lidí na výkonu, a ne na hodinové sazbě, což se pracovníkům líbí.

„Jsme na konci světa a je to opravdu tak, že lidé za námi musí dojet vlastní dopravou, protože se k nám jinak nedostanou. Pravidelný příliv uchazečů o práci i bez placené inzerce. Slušnost, pokora, komunikace s lidmi a schopnost dávat jim pocit důležitosti, to je základ dobrého týmu, ale i dobrého fungování firmy. I díky tomuto přístupu máme více uchazečů, než stíháme zaškolovat. Takže ti, kdo u nás na pohovoru a prohlídce byli v lednu, budou nastupovat v dubnu. Noví zaměstnanci navíc přivádějí nové potenciální kolegy,“ pochvaluje si personalistka společnosti Jiřincová.

Anketa Líbilo by se vám odměňování na základě odvedené práce, a ne hodinové mzdy? Ano 88,6 % Ne 11,4 % Celkem hlasovalo 35 čtenářů.

I když okolní výrobní firmy propouštějí své zaměstnance nebo mají potíže, oni stále expandují a letos hodlají nabrat 50 nových pracovníků.

V objednávkách podle ní velký propad firma nepociťuje, ale v posledních měsících vnímá nepříjemný trend. Obor se hodně řídí předpověďmi a indexací německého trhu. „Od října 2022 sledujeme, že máme první polovinu měsíce plnou velkého množství objednávek a druhou jich máme zase míň, protože se čeká na nový index tržní hodnoty v Německu. V takovém případě se nám velmi těžko plánuje a náročné je to i pro personální oddělení,“ vysvětluje situaci Jiřincová.

Společnost ale vůbec nejvíc trápila malá pružnost ohledně dodávek řeziva. I proto buduje novou pilnici ve Dvorci, aby byla ve větší míře soběstačná. „Trochu fungujeme tak, že to, co nás trápí, si nakonec radši nějak uděláme sami. Máme třeba vlastní dopravu, stavební úsek, centrální údržbu, vlastní stavebniny i restauraci,“ vysvětluje strategii Jiřincová.

Foto: Klaus Timber Zaměstnanci jsou hodnoceni podle výkonu, ne podle hodinové mzdy.

Co firmě pomohlo přežít, a dokonce expandovat, je to, že se snažila v minulých letech najít velké množství nových zákazníků, a to i ze zcela jiných oborů, ne jen do té doby dominantního automobilového průmyslu. „Dnes máme navíc klienty z chemického, potravinářského, papírenského průmyslu a díky tomu nejsme závislí jen na automotive, což by byl v dnešní době problém,“ konstatuje šéfka personálního oddělení.

Z dlouhodobého hlediska je podle ní dobré pohlížet na výrobní systém komplexně, aby měl podnik širokou škálu klientů, byl soběstačný a měl tým plný produktivních motivovaných lidí.

„Není to hned, ale v těžších časech vás to rozhodně zachrání. Rok 2023 je pro nás rokem investičním, protože nová pilnice, kterou právě dokončujeme, nás stojí stovky milionů korun a zároveň se chystáme nabírat 50 nových lidí. Takže o nějakém šetření či propouštění u nás vůbec nemůže být řeč,“ uzavírá Jiřincová.

Foto: MIG Projekt developerské společnosti MIG - Lofty v Brně.

MIG

Developerská a investiční společnost, která v jednotlivých projektech staví desítky a stovky bytů a následně je prodává zájemcům, měla dosud hodně zákazníků z řad lidí, kteří si nemovitosti pořizovali na investici.

Obavy lidí z nárůstu cen energií i splátek hypoték kvůli rostoucím úrokům ale omezily chuť investorů kupovat další nemovitosti na investici a i těch, co si byty kupovali pro vlastní bydlení. Developerské společnosti proto musely změnit svůj základní byznys a ty, co stavby financovaly z úvěrů, se začaly dostávat do potíží.

„Nám se daří, protože jsme od počátku podnikání měli velmi konzervativní přístup k našemu financování, máme velmi zdravé LTV (poměr mezi výší hypotečního úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti) a cash flow, a tedy i když se nám dnes těžce prodává, nemáme problém např. ‚sklopit‘ byty určené k prodeji do nájmu a tím vykrýt dluhovou službu,“ říká Roman Šebela, výkonný ředitel společnosti.

Foto: MIG Roman Šebela, výkonný ředitel developerské společnosti MIG.

Výhodou společnosti je podle něj také to, že část portfolia úvěruje v eurech, a tedy za jiné úrokové sazby než u úvěrů v korunách. „Jako bonus nám pak díky těžkostem a trochu šoku jiných hráčů na trhu dnes přichází na stůl mnohem větší množství akvizičních příležitostí, které jsme schopni kupovat za smysluplné ceny,“ pochvaluje si Šebela.

Že se firmě daří v těžké situaci, přičítá k dobru svým zaměstnancům. „Všichni pracují s citem pro detail a uvědomují si svoji roli. My se snažíme stavět skutečně hezké projekty, s čímž se tým velmi osobně ztotožňuje, což je klíčové,“ říká šéf firmy, která plánuje ke 20 současným zaměstnancům přijmout další čtyři.

Další expanzi plánuje také ve výstavbě. Aktuálně jí běží dvě stavby a letos zahájí další tři. „V reakci na trh zahajujeme projekty, které nabídnou spíše rodinné bydlení, dispozice 3kk a 4kk v lepších brněnských lokalitách. Tento segment trhu (vyšší kvalita v lepší lokalitě) se prodává (i když pomaleji) nadále,“ vysvětluje Šebela.