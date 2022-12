Jak ušetřit energie na Vánoce. Vypnutí světýlek nepomůže

K největším žroutům energie patří i nejběžnější domácí spotřebiče. Odborníci radí vyměnit spotřebiče vyrobené před rokem 2000 . Zatímco deset let stará lednice spotřebuje za rok elektřinu třeba za dva tisíce korun, provoz moderní lednice vyjde zhruba na 500 korun.

Vánoce jsou pro domácnosti poměrně náročné svátky. A to nejen co týká práce na přípravách, ale i spotřeby energie. Celodenní pobyt doma, při němž se svítí, peče, vaří či topí, navyšuje běžnou spotřebu elektřiny, plynu a tepla. Kvůli současným vysokým cenám energií se tak svátky mohou prodražit. Existují ale způsoby, jak ušetřit.

Lidé by si ale měli dát pozor na starší světelné dekorace, které svítí obyčejnými žárovkami. Ty už by se vyplatilo vypínat. „Ty mohou mít elektrický příkon v desítkách wattů a určitě by se vyplatilo je vyměnit za LED světýlka nebo je nechat rozsvícené jen pár hodin večer,“ říká Slavíková.