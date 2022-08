Jediná šance jsou mobilní kotelny. Jinak Ukrajinci zmrznou, říká byznysmen

„Minulý týden jsem se dostal do styku s panem Petrem Gandalovičem (bývalý velvyslanec v USA, dnes má na ministerstvu zahraničí na starost rozvojovou pomoc, pozn. red.), který mi potvrdil, že Ministerstvo zahraničních věcí má nějaké zdroje, které je schopno použít na podobné účely. Snad se to podaří,“ doufá Benda, který byl dosud k vládním aktivitám na Ukrajině kritický.

„České vládě bych dal jedničku za podporu Ukrajiny ve vojenské sféře a také za to, co udělali pro migranty, kteří sem do Česka přicházejí. Ale pětku bych jí dal za to, že jako předsednická země nemáme plán, jak pomoct Ukrajině ekonomicky,“ říká.