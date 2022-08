Na podzim skončí válka. Postavíme na Ukrajině fabriku, říkají Češi

„Pro nás je to strategicky dobrý počin, protože máme jednu výrobu v České republice, a chtěli jsme rozšířit výrobu v Portugalsku, abychom lépe pokryli západní část Evropy, a hlavně Iberský poloostrov, kde máme nejvíc aktivit. Teď jsme to ale přehodnotili,“ říká generální ředitel a majitel Batistu Tomáš Mertlík.

Mertlík sondoval situaci i s ukrajinskými politiky. „Měli jsme možnost to projednat s bývalým ambasadorem Ukrajiny v Česku Jevhenem Perebyjnisem, s nímž jsme dál v kontaktu i teď, kdy je blíž prezidentu Volodymyrovi Zelenskému, a jsme v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví na Ukrajině. Líbilo se jim to, ale zatím mají jiné starosti a potřebují zdravotnický materiál,“ říká Mertlík.

Investice do výstavby továrny se podle něho pohybuje mezi sto a dvě stě miliony korun. „Postavit továrnu a vybavit ji technologiemi trvá zhruba rok. Další půlrok až rok trvá certifikace čistých prostor, protože v našem byznyse se všechna výroba odehrává v čistých prostorech. Je to projekt zhruba na dva roky,“ doplnil.

Šéf Batistu věří, že do podzimu či konce roku bude jasněji, co se týče konce konfliktu. „Pak bychom to začali malovat v konkrétnějších obrysech, tj. kde přesně, v jaké velikosti. Nejdřív bychom na Ukrajině začali výrobky jen skládat, protože náš byznys je zčásti postaven na sestavování věcí, které koupíme v různých částech světa. Druhá fáze je, že si věci vyrábíme sami, a na to je třeba víc technologií. To by byla druhá část investice,“ uvažuje.