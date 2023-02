Juříčkovo Brano přestalo vyrábět v Rakovníku. Zváží přesun do Číny a Indie

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

„Rok 2023 bude pro automobilový průmysl velmi těžký,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys majitel Brano Group Pavel Juříček s tím, že už teď mnoho automobilek omezuje výrobu. Adekvátně těmto odstávkám musí výrobu upravit i dodavatelé, a Juříček proto počítá, že výrobní závod Brano, který měl před covidem obrat 5,3 miliardy korun, letos utrží o 800 milionů méně.

„A teď se třeseme hrůzou, abychom vůbec ty 4,5 miliardy udělali. Byť naskakují nové zakázky, například pro Teslu a další, je vidět, že ten propad v automobilovém průmyslu nadále pokračuje,“ říká Juříček.

Už v průběhu loňského roku společnost kvůli vysokým výdajům za energie a v rámci optimalizace zavřela jeden ze svých výrobních závodů – v Rakovníku.

„Energeticky byl nejnáročnější a nedokázali jsme tam udělat takové úspory. Máte určitou limitu, pod kterou se nedá jít. Přestěhovali jsme to do Mnichova Hradiště a polovinu výroby do centrály v Hradci nad Moravicí. V principu jsme vlastně nepropouštěli, jenom jsme přemístili výrobu do energeticky a ekologicky produktivnějších míst,“ říká Juříček.

Rakovnický závod má téměř stoletou historii. Původně stála na místě továrna na kola Stadion, později zde fungoval podnik Autobrzdy.

Indie a Čína s nižšími náklady

O dalších přesunech v rámci Česka už firma neuvažuje. Stále více však Juříček řeší možnost větší výroby v zahraničí – v Indii a Číně.

„Evropa je v rámci energií naprosto nekonkurenceschopná. Vezměte si, že třeba GM nakupuje plyn za 11 dolarů za megawattu a my kolem 75 eur. Je férové říct, že u nových projektů budeme zvažovat, jestli to budeme vyrábět v Číně, nebo v Evropě,“ dodává Juříček s tím, že je zatím celý proces na začátku.

„Jsou to teprve počáteční kroky. Teď se synem a našimi manažery chystáme cestu do Číny a Indie,“ říká Juříček s tím, že jde pouze o nové projekty. Přesun stávající výroby by byl kvůli drahému testování, vzorování a poplatkům nerentabilní a prakticky nemožný.

V Číně už Brano působí, v roce 2010 vznikla společnost Brano Baolu a v roce 2012 společnost v Šanghaji otevřela továrnu na zámky pátých dveří pro auta.

„Před třemi roky jsme pak postavili velkou továrnu na zelené louce 110 kilometrů západně od Šanghaje. Máme tam krásné nárůsty a letos bychom tam měli udělat přes miliardu obratu,“ dodává Juříček s tím, že továrna je stavěná strategicky – má 12 tisíc metrů čtverečných, ale zatím je obsazena zhruba z poloviny. Výrobní kapacitu tedy může zvýšit dvojnásobně.

Česko? Pár výhod a pak už samé nevýhody

„Když si vezmete, že materiálové náklady máte na celém světě plus minus stejné, můžete mít v Česku výhodu v produktivitě, chytrosti procesů, možná i v chytrosti a technologičnosti konstrukce. Pak už ale máte v Česku samé nevýhody,“ dodává Juříček s tím, že největší nevýhodou je v tuto chvíli cena energií.

I proto se Pavel Juříček snaží do Česka přivézt plyn pro průmyslové podniky. Ambiciózní plán oznámil v loňském roce s tím, že v první fázi by mělo jít o dvě miliardy kubíků, tedy přibližně čtvrtinu naší průměrné roční spotřeby. Zatím však výsledky nejsou.

„Ten projekt pokračuje. Všechno máme vyřešené, ale nemáme vyřešený poslední bod – tím je kontrakt s částí plynovodu, abychom plyn do České republiky mohli dostat,“ říká s tím, že v projektu je v tuto chvíli zapojeno zhruba 330 průmyslových firem z celé země. „Není to jednoduché. Stále tomu ale věřím. Je to kontrakt, který by měl být na pět let,“ dodává Juříček.