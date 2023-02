Konec kauzy „Arca“ se odkládá. Soud zrušil plán na reorganizaci

V české části řízení měly být podle reorganizačního plánu uspokojeny pohledávky zajištěného věřitele ze 100 procent, nezajištěných věřitelů z 31,48 procenta a skupinových věřitelů z 9,6 procenta. Akcionáři dlužníka neměli dostat nic. „Odvolací senát shledal v reorganizačním plánu vady spočívající v nezákonné diskriminaci části věřitelů, kteří byli i přes jejich námitky zařazeni do skupiny věřitelů s nižším poměrem uspokojení a kteří podali proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání,“ sdělila dnes mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

„Předpoklady reorganizačního plánu jsou značně nedůvěryhodné. Celá polovina výnosu má být realizována až v posledním, pátém roce, a to jednak prodejem minoritního podílu v personální agentuře Manuvia, jednak splacením pohledávek za společností Yvex, jež provozuje rekreační areál na Slovensku,“ sdělil Pelikán ve zveřejněném odvolání svého klienta Wiener Privatbank. Zároveň zpochybnil, že transakce s Manuvií a Yvexem skutečně mohou přinést 2,5 miliardy korun, s nimiž reorganizační plán počítá.

„Reorganizační plán nedokládá přesvědčivě dosažení očekávaných cílů reorganizace, tedy uspokojení věřitelů v nabízeném rozsahu, zatímco rizika předloženého reorganizačního plánu, na které upozorňuje insolvenční správce a která připouští i znalecký ústav, nejsou uspokojivě řešena,“ popsal vrchní soud vady plánu reorganizace. Zrušení předchozího schválení plánu má podle odvolacího soudu nyní umožnit firmě Arca Investments, aby odstranila vady a doplnila do plánu, o kterém by následně znovu hlasovali věřitelé, chybějící a aktualizované údaje.

Podstatou reorganizačního plánu je vytvoření nové firmy nazvané Noah. Do této společnosti se přesunou aktiva ze skupiny Arca Capital, o nichž firma tvrdí, že jsou životaschopná. V rámci Noahu se má majetek dále zhodnocovat. Do pěti let se pak prodá a peníze si rozdělí věřitelé, kteří se také stanou akcionáři Noahu.