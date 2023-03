Kvůli stále vysoké inflaci letos ekonomika neporoste, říká Hospodářská komora

Inflace by v letošním roce měla být průměrně deset procent, příští rok zpomalí na tři procenta. Uvádí to makroekonomická prognóza, kterou dnes představil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. A právě inflace bude důvodem, proč Hospodářská komora letos očekává hospodářskou stagnaci. V příštím roce by se ekonomika měla vrátit k růstu, hrubý domácí produkt (HDP) by se měl zvýšit o 2,8 procenta.