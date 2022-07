Úsporný tarif má pomoci všem domácnostem, jedné skupině však uleví jen málo

Sněmovna ve čtvrtek schválila příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn, tzv. úsporný tarif, který má všem domácnostem pomoct s vysokými cenami energií. Hlavní parametry pomoci, tedy jakou slevu nakonec lidé získají, však vláda stále neodhalila. Prozatím pouze „načrtla“, jak by příspěvky mohly vypadat.

Na úsporný tarif by měl stát vyčlenit 30,6 miliardy korun, přičemž maximální příspěvek na odběrné místo by činil 16 tisíc korun ročně. Novela schválená Sněmovnou však umožňuje pomoc navýšit až na 30 tisíc korun, ovšem pouze v případě, že by vláda přidala z rozpočtu další finance. Zatím se však počítá s 30,6 miliardy korun.