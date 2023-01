Muskova firma má problém. Prý týrá zvířata

Společnost Neuralink byla založena v roce 2016 přímo Elonem Muskem a jejím cílem je vyvinout implantáty, které by umožnily převádět mozkové signály do podoby, kterou mohou interpretovat počítače. Prvními lidskými pacienty by tedy snad mohly být osoby s vážnými poraněními mozku a paralýzou, které by tak získaly možnost přímo ovládat počítač.