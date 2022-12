Na Frýdlantsku vrcholí boj o větrnou farmu. Může být největší v Česku

Celkový instalovaný výkon devíti plánovaných větrníků bude mezi 40 až 50 megawattů. O konkrétním typu bude rozhodnuto až po posouzení dokumentace EIA Ministerstvem životního prostředí. V případě maximální varianty by se větrný park v Řasnici stal z hlediska výkonu největším v Česku.

Společnost zatím do přípravy projektu investovala kolem sedmi milionů korun. Celková investice do technologické části větrného parku má být kolem devíti milionů eur, tedy asi 607 milionů korun.

Problém s projektem nemá ze tří dotčených vedení obcí Horní Řasnice a Krásný Les, vyplývá z odpovědí na otázky zaslané redakcí SZ Byznys. Starosta Dolní Řasnice na dotazy nereagoval. Za každý větrník umístěný na svém území má každá z obcí dostávat ročně do rozpočtu 400 tisíc korun.

„Firma WEB na našem katastru už jednu elektrárnu provozuje od roku 2012. A doteď nebyl problém, na čem jsme se domluvili, to platilo. Když v roce 2019 přišli s projektem větrného parku, rozhodli jsme se celou věc konzultovat s občany formou ankety, protože víc větrníků je i větší zásah do krajiny. Lidé dostali informační brožury i čas, aby se s tím seznámili. V anketě se pak zhruba tři čtvrtiny lidí vyslovily pro větrníky,“ sdělil starosta Horní Řasnice Radek Haloun.

V říjnu přistála do datových schránek dotčených obcí konkurenční nabídka od firmy Větrné Parky CZ. Jedním z představitelů této společnosti, která vznikla teprve letos, je přes investiční skupinu Invest & Property Consulting mimo jiné podnikatel Petr Pávek.

Pávek byl do roku 2010 dvanáct let starostou nedalekých Jindřichovic pod Smrkem. Do loňského roku byl Pávek také poslancem za STAN. Ještě v éře jeho starostování v Jindřichovicích vznikla u obce první větrná elektrárna. V letech 2007 a 2008 byl Pávek necelý rok náměstkem ministra pro místní rozvoj.