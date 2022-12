Přehledně: Jak zdraží teplo ve vašem městě

Cena tepla je regulovaná, pravidla určuje Energetický regulační úřad. Do ceny tepla lze promítnout pouze oprávněné náklady dle pravidel ERÚ. Aktuálně se do ní nejvíce promítá cena zemního plynu a elektřiny. Stejně jako u domácností a menších firem platí vládou schválené stropy i pro teplárny. Ponížení cen energií se tak promítne i do cen tepla. Uváděné ceny jsou včetně DPH.