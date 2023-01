„Na horách není co dělat.“ Bazény si pochvalují rozjezd sezony

Místo na svah do bazénu. Chybějící sníh a nižší kvalita běžeckých tratí nutí návštěvníky hor měnit plány.

„Leden se z pohledu návštěvnosti jeví dobře. Na horách není co dělat, lyžařské kurzy tak navštěvují bazény a akvaparky, které jsou poblíž horských středisek,“ říká Pavel Košnar, předseda představenstva Asociace bazénů a saun ČR.

Velmi úspěšnou sezonu za sebou mají například v Plzni, jak říká ředitel tamních bazénů Slovany a Lochotín Tomáš Kotora. „Vzhledem k tomu, že ceny elektrické energie jsem zastropoval již v roce 2021, a to až do konce letošního roku, navíc vodu a teplo nám dodávají městské podniky, které nezdražují, zatím se nás zvyšování nákladů nedotýká,“ popsal. Tamní návštěvníci tak chodí plavat za stejné ceny jako v minulém roce.

Plzeňským areálům pomohlo i to, že během covidu stihly částečnou modernizaci. Návštěvnost si tak vylepšily o 200 tisíc lidí na 750 tisíc ročně. A s tím i příjmy.

„K posledním drobným korekcím cen došlo na jaře roku 2022. Zdražování neplánujeme,“ uvedl marketingový manažer Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. Společnost během loňska investovala 30 milionů korun. „Investice do vnitřní části areálu právě dokončujeme, v čele s novým dětským bazénem Tutti Frutti s dvěma tobogány a dvojskluzavkou,“ popsal Svoboda.

Těch, kteří drží ceny, je však v republice spíše menšina. Důvod je podle asociace jednoznačný – strmý růst nákladů. „Meziročně náklady provozovatelů vzrostly o 35 až 40 procent, řada z nich proto od ledna zdražuje, a to v rozmezí 10 až 35 procent,“ představil čerstvá data šéf asociace Pavel Košnar.

„Pokud bychom neměli zastropováno, v minusu bychom byli o několik desítek milionů korun kvůli výdajům za energie. I tak jsme od Nového roku zvedli kompletní ceník, a to jak pro návštěvníky, tak i pro sportovní kluby. V průměru jde o navýšení o 35 procent. Přesto se snažíme šetřit, kde je to jen možné a kde se to nepodepíše na komfortu zákazníků,“ popsal pro SZ Byznys Jiří Uhlíř, manažer komunikace České unie sportu.