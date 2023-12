Nebuď rádio! Cesta k zákazníkům vede přes data, dialog i metaverse

Efektivní vztah se zákazníkem bude v budoucnosti do velké míry ovlivňovat umělá inteligence.

Firmy hledají cesty, jak co nejefektivněji oslovit zákazníky tak, aby u nich utráceli. SZ Byznys shrnuje nejdůležitější momenty odborného online vysílání, které definují, co je dnes ve světě obchodu a služeb in.