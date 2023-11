Dobrá práce patří aktivním. Jakákoli zkušenost se hodí, radí mladým experti

Náplň práce zaměstnanců se rychle mění. Zatímco dříve podniky hledaly pracovníky vyučené v konkrétním oboru, dnes se snaží nabírat především ty, kteří jsou schopni se stále měnit a učit. Technologie se totiž tak rychle vyvíjejí, že jakékoliv znalosti i dovednosti rychle zastarávají a je třeba je stále doplňovat.

Studie poradenské společnosti Boston Consulting Group k tomu říká, že 4,2 milionu lidí si musí rozšířit dosavadní dovednosti pro potřeby nové ekonomiky a jeden milion lidí dokonce bude potřebovat kompletně nové vzdělání, protože jejich práce zmizí.

„Pokud stát, firmy a zaměstnanci nebudou reagovat aktivně na tyto změny, může české ekonomice hrozit pokles konkurenceschopnosti, vzrůst nezaměstnanosti a zpomalení růstu HDP,“ uvedla firma v roce 2022.

Když jsme dokončovali střední školu, postrádali jsme jakékoli informace o požadavcích zaměstnavatelů. Cítili jsme se ztraceni. Proto vznikl projekt, který to chce změnit. Peter Neumann, spoluzakladatel Readycon

Akci vymysleli dva bývalí studenti Dominik Hamaj a Peter Neumann, kterým vadilo, že jim škola sice dává teoretické základy, ale nepřipravuje je na skutečnou praxi. Ve spolupráci s odborníky z praxe proto začali už před pěti lety přinášet studentům na Slovensku informace o klíčových trendech a zajímavých firmách ve vybraných oborech, aby díky nim mohli činit sebevědomější rozhodnutí o své budoucnosti a kariéře.

Původně šlo o tradiční fyzické akce, které se v roce 2021 přeměnily na online vysílání. V roce 2022 se akce přenesly i do České republiky a ve středu proběhl druhý ročník Readycon Česko 2023, kterého se zúčastnilo více než 58 tisíc středoškoláků, 2500 pedagogů a 70 odborníků z praxe spolu se 600 partnerskými organizacemi.

Jednou z nich je i společnost Seznam (mateřská organizace Seznam Zpráv) či brandingové a webové studio Pomasle, které do vysílání zařadilo interaktivní prvky pro vzájemnou komunikaci se studenty.

„Když jsme my dokončovali střední školu, postrádali jsme jakékoli informace o požadavcích zaměstnavatelů a povaze možné budoucí práce. Cítili jsme se ztraceni. To nás motivovalo k založení tohoto projektu, abychom pomohli současným studentům najít správný směr. Dnes je to ještě kritičtější, neboť požadavky firem se rychle mění a technologický pokrok jde stále rychleji,“ říká Peter Neumann.

Dominik Hamaj zase považuje za klíčové, aby středoškoláci získali náhled do praxe co nejdříve. „Pro hladký přechod ze školních lavic do profesního života je zásadní, že se studenti připravují už během studií,“ říká druhý ze zakladatelů akce Readycon.

Studenti hned po konci akce hodnotí, co jim přinesla, a podle Neumanna více než 80 procent z nich deklarovalo, že informace pro ně byly „velmi přínosné“ nebo „docela přínosné“.

A co konkrétně poslouchali studenti v Česku? Experti z praxe vystoupili v osmi odborných pořadech zaměřených na trendy v elektrotechnice, informačních technologiích, stavebnictví, strojírenství, médiích, marketingu a managementu, obchodě a službách, zdravotnictví a financích.

V přednáškách zaměřených na elektrotechniku se studenti dozvěděli například to, jak mohou přispět kosmickému průzkumu, proč je budoucnost energetiky v obnovitelných zdrojích, jaký potenciál přináší elektromobilita, robotika a internet věcí (IoT), v rámci něhož by do roku 2025 mohlo být propojeno až 30,9 miliardy zařízení. Záštitu nad tímto panelem převzala společnost Continental.

V sekci zaměřené na trendy v obchodě a službách řečníci studentům vyprávěli o tom, jak je tato oblast prosycena hyperpersonalizací, kdy dominuje individualizovaný přístup k zákazníkům a jejich potřebám. Zaměřili se také na svět digitálního obchodu s důrazem na Metaverse – virtuální vesmír, kde lidé mohou komunikovat, pracovat, hrát a tvořit.

Věnovali se budoucnosti v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu, gastronomie a pohostinství a Michal Daniel z internetové parfumerie Notino vyprávěl o tom, jak se přihlásil na španělské gymnázium i bez znalosti španělštiny proto, aby byl nucen se tento jazyk rychle naučit. Schopnost rychle „nasávat“ nové informace se mu pak hodila v jeho následné praxi, kde se z pozice asistenta vypracoval v Notinu během pár let na šéfa personálního a právního oddělení.

Důležité je podle něj dělat cokoliv v rámci školy i mimo ni, v čem se lidé učí komunikovat s ostatními a přijímat nové výzvy. „Doporučil bych zkusit se obklopit úspěšnými lidmi s dobrým srdcem. Ti vám pomohou, navedou vás dál a hodně vás naučí. Dobré je také nebrat si věci osobně, někdy věci i spolknout a jít dál,“ radí studentům Daniel.

V oblasti zaměřené na informační technologie se studenti dozvěděli to, jak cloudové technologie a velká data mění způsob, jakým interpretujeme informace, a jak to ovlivňuje byznys.

Foto: Readycon/Jakub Zemek Pro získání dobrého místa je dobré se o práci/brigádu zajímat už na střední škole.

Studenti se také dozvěděli o možnostech spojených s umělou inteligencí, konkrétně v oblasti chatbotů, které stále více zasahují do interakcí s klienty různých oborů. Studenti se zabývali také modelem ChatGPT, který stojí za generováním mnoha textů.

V rámci pořadu trendy ve strojírenství se studenti ponořili do světa, v němž měli možnost zjistit, jak robotika a automatizace formují budoucnost odvětví. Z přednášek bylo zřetelné, že mikro- a nanotechnologie zcela mění hru v tomto průmysl a že 3D tisk a aditivní výroba obecně představují pro tradiční výrobní metody vážnou konkurenci.

V sekci zaměřené na finanční svět mluvili odborníci o nových technologiích a přístupech k financování, například o decentralizovaných finančních řešeních a o tom, jak digitalizace mění způsob, jakým spravujeme a investujeme své peníze. Studenti se dozvěděli dále to, jak audity smart kontraktů chrání investice v éře decentralizace a že s ohledem na globální oteplování se rozvíjí dopadové investování.

V rámci pořadu o zdravotnictví mluvili experti o genetickém inženýrství, digitalizaci ve zdravotní péči a o tom, jak do zdravotnictví pronikají podnikatelské principy.

Vysílání zaměřené na stavitelství středoškolákům ukázalo, jak se staví inteligentní a zelená města, k čemu lze využít moderní stavební materiály a technologie, jako jsou BIM a rozšířená realita, a také to, jak tyto inovace mění architekturu a urbanismus.

Pořad média, marketing a management ukázal studentům způsoby, jakými lze efektivně řídit projekty a týmy. Studenti také získali informace o influencer marketingu a významu kvalitního obsahu, který je základem pro dobrý marketing.

Celé vysílání pojila jedna myšlenka: Kdo chce získat zajímavou a dobře placenou práci, musí umět jazyky, dobře komunikovat s ostatními a být aktivní nad rámec školy.